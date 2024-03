Dopo Mario Rosini, un altro nome di peso della musica italiana di qualche anno fa entra a The Voice Senior. Si tratta di Danilo Amerio, che gli appassionati eurovisivi ricorderanno come ilt tasterierista con Tozzi e Raf all’Eurovision 1987

Danilo Amerio, astigiano 60 anni, autore di canzoni per tanti e cantautore: nel 1989 debuttò come autore a Sanremo con “Donna con te”, destinata a Patty Pravo ma poi cantanta da Anna Oxa, poi vi ha preso parte in gara prima nei Ragazzi di via Meda insieme a Mietta (1993, “Figli di chi”) poi nei giovani nel 1994 (“Quelli come noi,”), quindi ancora nei campioni nel 1995 (“Bisogno d’amore”, sesto posto). Scrive poi “Non finisce qui” di Littley Tony.

Amerio sceglie “Scrivimi” di Nino Buonocore, facendo girare tutti e quattro i giudici. Che poi lo riconoscono immediatamente, anche perchè Loredana Bertè ha persino fatto insieme a lui il Festival del 1995. Amerio sceglie Gigi D’Alessio.

