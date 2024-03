È uscito ieri, venerdì 1 marzo, il nuovo singolo di Vasco Brondi dal titolo “Illumina tutto”. Il brano anticipa l’album “Un segno di vita”, che prende il titolo dal singolo pubblicato il 10 gennaio e che uscirà il 15 marzo.

Il cantautore, fondatore del progetto “Le luci della centrale elettrica”, ha descritto così il suo ultimo lavoro:

Illumina tutto è un credo, uno strano credo, ma ognuno ha il suo. È la storia di qualcuno che parte con tutti pronostici contro e un fuoco dentro che brucia ma illumina tutto. Di qualcuno che grida “Arrivano i nostri” anche se poi non arrivano i nostri. C’è il mondo al di là degli schermi, la vita e la morte dei santi, il risveglio improvviso dei vulcani. La fame e la sete di vita. L’amore, gli archi e le chitarre distorte.

Vasco Brondi, il cui ultimo album è uscito tre anni fa, ha dunque deciso di sfornare un’altra perla che dunque precederà il suo album in uscita questo mese, che sarà disponibile in CD, vinile e anche in edizione limitata accompagnata dal libro “Piccolo manuale di pop impopolare”.

L’autore dunque si racconta in questo libro di avventure che ruotano attorno alla scrittura e alle registrazioni, tra viaggi, concerti, incontri, riflessioni, attraverso il quale proverà a spiegare al meglio un lavoro che si è fatto attendere e che si spera, anche dopo il singolo da cui è anticipato, possa regalare emozioni.

“Illumina tutto”, il nuovo singolo di Vasco Brondi, è disponibile per l’ascolto e il download su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...