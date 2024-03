Kanye West & Ty Dolla $ign si confermano protagonisti con “Vultures” mentre fra i singoli ecco Benson Boone



SINGOLI:Lej- Don Xhoni & Dhurata Dora

ALBUM: 1618- Mc Kresha & Lyrical Son



SINGOLI: Zvoj-AVG & Macan

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Zülmətəm- Röya

ALBUM:Yingyang – YAP



SINGOLI Fiandre:Stick season- Noah Kahan

SINGOLI Vallonia: Ceux qu’on était- Pierre Garnier & Star Academy

RADIO Germanofona:Turn The Lights Back On- Billy Joel

ALBUM Fiandre: Per ongeluk- Pommelien Thjis

ALBUM Vallonia:Pyramid- Werenoi



SINGOLI:Us – Gamuel Sori & Lovespeake

ALBUM: P.S.-Alla Pugacheva



SINGOLI:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Unreleased- MBT



SINGOLI: Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM: Planeta Opic- Viktor Sheen



SINGOLI:Lose control- Teddy Swims

ALBUM:Vultures 1 – Kanye West, Ty Dolla $ign



SINGOLI nazionali:Slatke suze, gorka ljubav- Vatra

SINGOLI internazionali: Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM nazionali: Za Šaku Ljubavi- Mladen Grdovic

ALBUM internazionali:…Eurofija – Buč Kesidi



SINGOLI: Alt det -Thor Farlov ft Noah Carter

ALBUM: Mellem Himmle & Jord – Gobs



SINGOLI:(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi – 5 Miinust & Puuluup

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI:Mon cheri -Pilvi Hämäläinen

ALBUM:Hyvikset ja pahikset-Kuumaa



SINGOLI: Heritage- Dadju, Tayc

ALBUM:Pyramid- Werenoi



SINGOLI: Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM: Luciano-Seductive



SINGOLI: Texas hold’em- Beyoncé

ALBUM:Swing fever – Rod Stewart & Jools Holland



SINGOLI nazionali:Arga- Trannos& Light

SINGOLI internazionali: redrum-21 Savage

ALBUM: Red- Taylor Swift



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Stick season- Noah Kahan



SINGOLI:Carnival- Kanye West & Ty Dolla $ign

ALBUM:Vogguvisur-Hafdis Huld



SINGOLI nazionali: Tsukhaks ubukhah- Eden Hason

SINGOLI internazionali: I can’t stop loving you – Ray Charles

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Tuta gold- Mahmood

ALBUM: Nostalgia (Export)- Tony Boy



SINGOLI: Yes, and?- Ariana Grande

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Lukteik- Silvester Belt

ALBUM: Pasaka. Jessika Shy



SINGOLI:Lose control- Teddy Swims

ALBUM:Pyramid- Werenoi



SINGOLI: Lovers in a past life – Calvin Harris & Rag’n bone man

ALBUM: 1618- Mc Kresha & Lyrical Son



SINGOLI nazionali: Time files – Red Electric

SINGOLI internazionali:Yes, and? – Ariana Grande

ALBUM: François-Desireless



SINGOLI: Blue Side- j-hope

ALBUM: YEAHH, Pt. 2- Skryptonite



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Stick season- Noah Kahan

ALBUM:Noodzakelijk verdriet- Froukje



SINGOLI:Stumblin’ in- Cyril

ALBUM: Kwiat Jabłoni i goście: Wolne serca -Kwiat Jabłoni



SINGOLI:Tata- Slow J

ALBUM: Afrofado- Slow J



SINGOLI nazionali: Taramul Interzis- The Urs

SINGOLI internazionali: Water-Tyla

ALBUM:Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Us – Gamuel Sori & Lovespeake

ALBUM:YEAHH, Pt. 2- Skryptonite



RADIO:Tuta gold- Mahmood



SINGOLI nazionali: Amsterdam-Voyage & Biba

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Goat Season (Part One) – EP- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI:Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI nazionali: Nor sem nate (v živo) – Žan Serčič

SINGOLI internazionali: Turn the lights back on – Billie Joel

ALBUM: X- Siddharta



SINGOLI: Luna- Feid &Atl Jacob

ALBUM: Operacion Triunfo 2023 Lo Mejor- Interpreti Vari



SINGOLI:Unga & Fria – Frøken Snusk

ALBUM:Tid& Tro-Viktor Leksell



SINGOLI: Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM: Pyramid- Werenoi



SINGOLI:Yakiskli – Kofn X Singe

ALBUM: Karışık Kaset -Semicenk

SINGOLI:Theresa & Maria- alyona alyona & Jerry Heil

ALBUM:YEAHH, Pt. 2- Skryptonite



SINGOLI:mariana.árok-Azariah

ALBUM: Vagy mindent vagy semmit-Pogány Induló

