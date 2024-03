Road to Eurovision 2024: settimana ricca di nuove entries. Israele cambia il testo

Ultime battute sul fronte delle selezioni per l’Eurovision Song Contest 2024, in programma dal 7 all’11 Maggio prossimi alla Malmö Arena.

La prima notizia è sul fronte israeliano. Dopo un lungo tira e molla, che ha portato alla bocciatura di entrambe le canzoni, KAN ha scelto di aderire alle sollecitazioni del presidente della Repubblica Herzog e sottoporrà a EBU un nuovo testo depurato (si spera) da riferimenti politici e che se tutto andrà liscio sarà presentato in tv il 10 Marzo. Approfondimenti a questo link.

Scelta interna per la Svizzera che porterà in gara il primo artista non binary della storia del concorso, Nemo Mettler col brano “The Code”. Le due selezioni nazionali hanno invece avuto esiti diversi. Grossa sorpresa in Islanda dove il grande favorito Bashar, origini palestinesi è stato battuto da un’artista di ritorno, vale a dire Hera Bjork, già rappresentante islandese nel 2010. “Scared of Height” è il brano che porterà in Svezia, firmato da quella Asdis attualmente in alta rotazione anche nelle radio italiane ed in testa alle charts europee prima con “Dirty Dancing” insieme ai Glockenbach e ora con “Beat of your heart” con Purple Disco Machine. In Serbia invece vince Teya Dora, sconfiggendo Breskvica in una sfida fra regine delle charts. Di Teya Dora avevamo parlato qui.

Presentate ufficilamente “Liar” di Silia Kapsis (Cipro), “Europapa” di Joost Klein (Paesi Bassi), “We will Rave” di Kaleen (Austria, che riporta direttamente alla dance anno 90) e “Dizzy” di Olly Alexander (Regno Unito). Nel prossimo fine settimana dovrebbe completarsi la lineup degli artisti con le canzoni che saranno in mano ad EBU sicuramente per l’11 Marzo, giorno dell’Head of Delegation Meeting: alcuni dei brani rimasti potrebbero però essere annunciati subito dopo. Questa la situazione attuale.

PRIMA SEMIFINALE- Martedì 7 Maggio

Prima metà

Seconda metà

Trasmetterano e voteranno anche:

SECONDA SEMIFINALE- Giovedì 9 Maggio

Prima metà

Seconda metà

Trasmetterano e voteranno anche:

