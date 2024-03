“Unwritten”: chi è Natasha Bedingfield e perchè è tornata in testa alle charts con un brano di 20 anni fa

Ancora una volta capita che un brano torni in classifica dopo lunghissimo tempo dalla sua uscita. Nel caso di “Unwritten” di Nathasha Bedingflield la cosa colpisce ancora di più per due motivi: primo perchè il brano ha 20 anni esatti e secondo perchè l’artista britannica era sparita dalle charts da tempo immemore.Precisamente dal 2008 con “Pocketful of sunshine” ma addirittura, se guardiamo all’Italia, dobbiamo andare indietro alla sua prima vera hit, ovvero “These words”, sempre del 2004 che faceva parte del suo album d’esordio del quale “Unwritten” era la title track.

Ma perchè è tornata in classifica? Perchè la canzone è finita nella colonna sonora del film “Tutti tranne te” di Will Gluck, film del 2023 che sta riscuotendo un enorme successo. Il resto ovviamente lo hanno fatto i social, in particolare come sempre TikTok contibuendo a far tornare virale la canzone. Che oggi in Italia è il maggior successo dell’artista, visto che si è posizionata alla 29 (“These words” si fermò alla 30).

Ma nelle charts più social va meglio: si trova alla 6 della classifica Shazam, alla 22 nella classifica Top 200 di Spotify e alla 12 nella classifica Top 100 di Apple Music. La hit è inoltre alla #13 della classifica globale di Shazam, alla #23 della classifica Top 50 globale di Spotify.

Nel resto del Mondo il brano a suo tempo era andato bene ma non benissimo ottenendo i migliori riscontri negli Usa e nel Regno Unito, dove è tornato ai vertici nuovamente, accumula quotidianamente circa 2 milioni di stream e ha ottenuto in entrambi i Paesi doppio platino che va ad aggiungersi ai precedenti in giro per il Mondo. Nel film fra l’altro si trova un altro brano della Bendgfield, il citato “Pocketful of sunshine”

