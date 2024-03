“Stohos” e “Rolling”, il doppio ritorno di Kalomira

Ricompare con due brani, dopo lunga assenza dalle scena Kalomira Sarantis, la cantante greco-americana che ha rappresentato la Grecia all’Eurovision Song Contest 2008 con il brano “Secret Combination”, centrando un ottimo terzo posto.

Dopo lunghe vicissitudini e diversi cambi di look, l’interprete di Long Island ma da sempre legata alle sue radici greche è tornata nelle radio del Paese mediterrano con due brani. Il primo è “Stohos“, che trovate qui sotto. Un brano che la rilancia nella lingua greca dopo qualche anno di assenza e che la scorsa estate ha iniziato a girare in alta rotazione per rimanerci stabilmente per diverso tempo.

Il secondo è “Rolling”, un pezzo sicuramente più centrato nel mainstream internazionale, non soltanto perchè in inglese ma anche perchè più vicino a certe sonorità che vanno ancora molto forte in tutto il Mondo.

Di Kalomira, oggi 39 anni, si dice da tempo possa tornare all’Eurovision e lei stessa non ha negato la possibilità. A suo tempo l’idillio col mercato greco si interruppe per qualche problema con la casa discografica, ma oggi è tornata ad incidere per una etichetta greca (la Heaven Music) e non c’è dubbio che un ritorno farebbe bene per rinfrescare la sua popolarità, visto che dal 2008 non è più uscito un suo album d’inediti ma solo un best of e una colonna sonora (“Voutia Sti Vithoupoli”), oltre ad alcuni singoli.

