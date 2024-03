“Je t’aime tellement”, il nuovo dolcissimo singolo dei Ladaniva

Ritroviamo uno dei progetti musicali più interessanti della scena europea, vale a dire gli armeni Ladaniva. Vincitori del People’s Choice Award al Music Moves Europe Talent Awards nel 2022, il duo di origini francesi l’avevamo conosciuto proprio in occasione della loro nomination.

Da non molto è uscito il primo album eponimo, con canzoni nelle due lingue e la mescolanza fra folk armeno e chanson francese che li caratterizza, con qualche brano più marcatamente francese come questa dolcissima “Je t’aime tellement” e altre più nettamente caucasiche come “Manoushak” . In Francia vivono e lavorano ed in questo periodo sono in tour in tutti i luohi simbolici della musica francese, dal Bataclan al La Cigale.

