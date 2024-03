The Voice Senior: entra Bernardo Lanzetti ex Pfm, non ce la fa Brian Bullard

Un altro nome di peso entra a The Voice Senior: entra Bernardo Lanzetti, 75 anni, cantante per tre anni – dal 1975 al 1979 – della Premiata Forneria Marconi, con la quale ha inciso tre album per altrettante tournée internazionali. Sua la voce nella celebre “Svita la vita”.

Lasciato il gruppo, si è dedicato ad una carriera solista che gli ha dato meno soddisfazioni a livello discografico ma che tuttora continua anche con il gruppo con cui nacque la sua presenza nella Pfm, ovvero gli Acquafragile.

Si è esibito sulle note di “Impressioni di settembre” ed ha fatto girare tutti e quattro i giudici, scegliendo poi Clementino

Non ce l’ha fatta invece un personaggio televisivo degli anni 80, l’ex ballerino e coreografo Brian Bullard, noto per il duo Brian & Garrison che fu protagonista in tantissimi spettacoli, fra l’altro anche con Heather Parisi. Da sempre appassionato di musica, la sua “Father and son” di Cat Stevens non ha però convinto alcuni giudice.

