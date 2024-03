Le canzoni che non sentiremo ad Eurovision 2024/ “Give my heart a break” di Cazzi Opeia

Fra gli eurofan era davvero tanta la voglia di vedere sul palco dell‘Eurovision 2024 Moa Anna Carlebrecker, in arte Cazzi Opeia. Per tutta una serie di motivi. Il primo è che si tratta dell’autrice campione in carica, visto che è lei ad aver scritto “Tattoo” di Loreen, la quale oltre ad aver riportato in Svezia il trofeo ha anche fatto incetta di dischi di platino e riconoscimenti nel mondo.

Il secondo è che è la seconda volta che tentava la carta eurovisiva: nel 2022 fu sconfitta da Cornelia Jakobs con “Hold me closer”, poi quarta a Torino: chi scrive era nella giuria italiana del Melodifestivalen: non riuscimmo, nonostante tutto, a portarla al successo (ne parlammo qui). Le sue melodie gioiose, dal sound vintage sarebbero state qualcosa di diverso rispetto alle produzioni plastificate del pop made in Sweden e questa “Give muy heart a break” tutta da fischiettare lo conferma.

Invece, ancora una volta, non ce l’ha fatta: seconda per le giurie, al televoto è stata completamente affossata, chiudendo quarta al Melodifestivalen. E poi diciamola tutta, per noi italiani c’era un altro bel motivo: sentir pronunciare il suo moniker dai commentatori, il sabato sera. Su Rai Uno…

