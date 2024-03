1MNext 2024: fuori l’elenco dei 150 preselezionati

È stato pubblicato l’elenco dei 150 artisti preselezionati per 1MNext, il concorso che da anni affianca il Concertone del Primo Maggio di Roma organizzato da iCompany di Massimo Bonelli. Anche quest’anno, come accaduto nelle precedenti edizioni, tra i nomi degli artisti preselezionati troviamo alcune nostre vecchie conoscenze. Vediamo l’elenco completo in ordine alfabetico:

Agnese Turrin

Aida

Albe.x

Alberto Moscone

Alec Temple

Alessandro Ragazzo

Alex Polidori

Alla

Andreea

Andreotti

Antonio Langone

Asiabel

Atarde

Atlante

Azzena

Belly Button e il coro Onda

Bluesex

Blùnda

Bolena

Bumbumfritz

Cali

Cara Calma

Carla Diletta

Cassio

Chenopsia

Chiré

Cipria

Civico97

Collettivo

Confine Follia

Cura

Dada

Dale

Danielle

Daria huber

Decrow

Didi

Diomira

Dumal

Eddie Brock

Edgar Allan Pop

Elisa Benetti

Ellen

Fem

Filippo Cattaneo Ponzoni, Maëlys

Fra’ Sorrentino

Francesco Piemonte

Frank!

Frejico

Furia

Gaìra

Gasper

Giallo

Giglio

Giorgio Moretti

Giovanni ti amo

Girotti

Giulia Mei

Greta

Guall

Helle

Hso

I dolori del giovane Walter

Icaro

Il generatore di tensione

Incubo

Iraci

iron

Janua

Jimmiloom

Jorja

Julia in the jungle

Juma

La malasorte

La musica di forte

La ragione giusta

Labasco

Le Franco

Le lame

Le primo

Le vite degli altri

Macadamia

Magr’tte

Maison Margot

Malamore

Maredè

Margherita Principi

Mariangela Tria

Marla

Marla Green

Marsala

Martina

Masala e Foresta

Matteo Sica

Meda169

Menestrella

Mezkal

Mhora

Michelle

Mike Omnia

Moeh

Montegro

Moonari

Moonroëw

Mvr

Neida

Nessie

Nico Arezzo

Nik Goldenboy

Nòe

Noga

Nudda

Obi

Paola Pizzino

Pianoterra

Raesta

Ragazzino

Rosewood

Roxae

Sajittario

Sami River

Samia

Sammartino

Savio

Seggiani

Siderale

Simone Tuccio

Sk.i.eyes

Sofia Rollo

Sofia Sole

Solongia

Soloperisoci

Spampy

Studio illegale

Subconscio

Subuteo

Taoma

Tära

Tigri da soggiorno

Valerio Martino

Velia

Ventidue

Villa

Vybes

Wez

Yna

Young Tambo

Yvan

Zack

Zic

Molti nomi noti tra questi 150 preselezionati, alcuni dei quali provenienti da Musicultura come Zic, tra gli 8 vincitori del 2023 con il brano “Futuro stupendo” o i Velia, duo che su Euromusica vi abbiamo presentato in occasione dell’uscita dei singoli “Respirare” e “Scogli”, che proprio con questo brano ha preso parte alle audizioni live del festival maceratese.

Dal mondo dei talent, nello specifico da X Factor, provengono invece le Tigri da soggiorno come anche i Collettivo, Margherita Principi, Didi e Daria Huber. Sorprende invece la presenza di Alex Polidori, ex bambino prodigio (era lui il sindaco di Scasazza al fianco di Nino Frassica), che ha avviato una carriera artistica musicale parallelamente a quella da attore e doppiatore (è lui la voce italiana di Tom Holland, per esempio). Presenti anche Rosewood, fra gli auditi di Musicultura lo scorso anno; Masala e Foresta finalisti a “Una voce per San Marino”,

In questa fase del concorso il pubblico da casa può votare a questo link gli artisti da mandare sul palco del Concertone del Primo Maggio, che quest’anno sarà al Circo Massimo e non più in piazza San Giovanni in Laterano.

