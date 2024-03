Eurovision Song Contest 2024: si completa la lineup. Big 5 e Host (finalisti) canteranno anche nella semifinale

Concluso il percorso di qualificazione per l‘Eurovision Song Contest 2024: lineup completa, manca ancora l’annuncio di due canzoni che però sono già nelle mani di EBU e saranno presentate nei prossimi giorni, quelle di Armenia e Azerbaigian.Il quali hanno scelto i Ladaniva, band della quale abbiamo parlato recentemente e Fahree, pseudonimo di Fəxri İsmayılov, artista emergente.

Il caso-Israele si è concluso con la presentazione di “Hurricane”, il nuovo brano derivato dalla rielaborazione del testo di “October Rain”: sarà quello il brano che Eden Golan presenterà all’Eurovision 2024.

Risolta anche una vicenda dell’ultim’ora con l’Islanda: il Paese è regolarmente allineato in concorso, dopo che nelle ultime ore la stessa autrice del brano vincitrice, Asdis, aveva chiesto di mandare in gara il secondo classificato Bashar, artista di origine palestinese per un supposto problema al televoto, che aveva tolto all’artista la vittoria. Sarà invece regolarmente la vincitrice Hera Bjork ad essere in gara a Malmö.

L’Australia sarà rappresentata dal duo aborigeno Electric Fields, che corona il sogno eurovisivo dopo averlo sfiorato alcuni anni fa: la loro canzone porterà per la prima volta in gara alcuni versi nel dialetto Yankunytjatjara. Le ultime due finali come sempre sono state il Melodifestivalen, vinto dai gemelli norvegesi Marcus & Martinus e il Festival da Canção, nel quale ha trionfato Iolanda Costa col brano Grito. La Svezia, nel corso dell’Head of Delegation Meeting ha sorteggiato la propria posizione in finale: aprirà la serata finale.

Infine, sempre dal meeting, è arrivata una novità. Quest’anno, per la prima volta ci saranno le esibizioni complete dal vivo degli artisti direttamente ammessi alla finale. Non solo: le loro esibizioni si andranno a inserire tra quelle dei cantanti e gruppi in gara nelle semifinali in cui i Paesi interessati devono aggiungersi con il televoto.

Prima semifinale (martedì 7 Maggio ore 21)

🇨🇾 Silia Kapsis Liar Inglese K2ID Productions 🇭🇷 Baby Lasagna Rim im Tagi Dim Inglese Virgin 🇮🇪 Bambie Thug Doomsday Blue Inglese Haus of Thug 🇱🇹 Silvester Belt Luktelk Lituano Open Play 🇵🇱 Luna The tower Inglese Universal Poland 🇷🇸 Teya Dora Ramonda Serbo Epic Gemany 🇺🇦 Alyona alyona & Jerry Heil Teresa & Maria Ucraino Enko 🇦🇺 Electric Fields One Mikali (one blood) Inglese, Yankunytjatjara Sony 🇦🇿 Fahree Beat Music 🇫🇮 Window95Man No Rules! Inglese All Day Entert. 🇮🇸 Hera Bjork Scared of hieghts Inglese Hands Up Music 🇱🇺 Tali Fighter Francese, Inglese Bel Air Records 🇲🇩 Natalia Barbu In the middle Inglese Ragoza Music 🇵🇹 Ioanda Grito Portoghese Universal Portugal 🇸🇮 Raiven Veronika Sloveno Virgin

VOTANO anche: 🇩🇪 🇬🇧 🇸🇪



Seconda semifinale (giovedì 9 Maggio ore 21)

🇦🇱 Besa Titan Inglese autoprodotto 🇦🇲 Ladaniva Pias France 🇦🇹 Kaleen We will rave Inglese Warner Austria 🇨🇿 Aiko Pedestal Inglese autoprodotto 🇩🇰 Saba Sand Inglese Warner Denmark 🇬🇷 Marina Satti Zari Greco Minos Emi 🇲🇹 Sarah Bonnici Loop Inglese autoprodotto 🇨🇭 Nemo The Code Inglese Universal Switz. 🇧🇪 Mustii Before the party’s over Inglese Pias Belgium 🇪🇪 5 Miinust & Puuluup (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Estone Universal 🇬🇪 Nutsa Buzaladze Fire Fighter Inglese autoprodotto 🇮🇱 Eden Golan Hurricane Inglese, Ebraico System 42 🇱🇻 Dons Hollow Inglese Universal 🇳🇱 Joost Klein Europapa Olandese autoprodotto 🇳🇴 Gåte Ulveham Norvegese Indie Records 🇸🇲 Megara 11:11 Spagnolo, Italiano Indica Records

VOTANO anche 🇫🇷 🇮🇹 🇪🇦

Ammessi direttamente in finale

(sabato 11 Maggio ore 21)

🇫🇷 Slimane Mon amour Francese Noè Music 🇩🇪 Isaak Always on the run Inglese Polydor Germany 🇮🇹 Angelina Mango La noia Italiano Warner Italy 🇬🇧 Olly Alexander Dizzy Inglese Polydor UK 🇪🇸 Nebulossa Zorra Spagnolo Indica Records 1 🇸🇪 Marcus & Martinus Unforgettable Inglese Universal

