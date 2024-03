“Für immer frühling” di Soffie: da TikTok l’inno contro gli estremisti tedeschi

Sono bastati 34 secondi su TikTok per farla diventare un fenomeno virale in tutta la Germania. Sofie Aspacher, in arte solo Sofie, ha messo sul social cinese “Für immer frühling”, un inno alla pace ed alla fratellanza che si infila nelle orecchie in due secondi. In tempo zero invece è diventata un fenomeno: 4 milioni di visualizzazioni senza nemmeno la versione completa del brano. Che quando è uscita su Youtube ha iniziato anche a sbancare le charts.

Perchè è un motivo orecchiabilissimo e perchè lei stessa lo ha cantato alle manifestazioni antirazziste contro le politiche di Alternative Für Deutschland. Subito dopo, con sole altre due canzoni incise, si è esibita davanti a 25.000 persone prima a Mannheim e poi a Berlino.

“Ho sognato di una terra dove è sempre primavera, qui c’è caviale e aragosta in abbondanza, qui nessuno soffre la fame e ha freddo, gelato alla vaniglia come dessert, nessuno ha freddo”, dice il testo. Un mondo senza inverno, dove appunto è sempre primavera.

Nella terra dove è sempre primavera chiunque può venire e chiunque può andare, perché c’è sempre un posto a tavola, tutti sono benvenuti nessuna barca che affonda nel Mediterraneo. Nella terra dove gli inverni non cosi cupi, il cielo è solo blu e rosa, potere ai bambini, niente più muri alti, tutti i depositi di armi sono vuoti.

Lei peraltro, è una ragazza normalissima che studia all’università e che per adesso si gode l’inaspettato successo. I manifestanti, invece, ormai hanno eletto la canzone a loro inno: la scrivono su cartelli di cartone e la usano per i propri video dimostrativi: ““Non c’era alcuna reale intenzione per la canzone . Ho semplicemente scritto quello che sento”, dice. Ma intanto, ha colpito nel segno.

