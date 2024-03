I Cascada tornano con una cover ed un nuovo album

Natalie Horler è come il vino: più passano gli anni e più migliora. Ma in fondo la frontman del progetto Cascada di anni ne ha appena 43… In queste ore è uscita “Ain’t no mountain high enough” che anticipa “Studio 24”, il nuovo album del gruppo tedesco campione di vendite e leader della eurodance che proprio quest’anno compie 20 anni di carriera.

L’ultimo inedito è di tre anni fa (I’m feeling in the air“), ma anche nelle cover il sound è sempre quello che li ha resi famosi fino ad arrivare a 30 milioni di copie vendute nel mondo in pochissimo tempo. Per i Cascada cinque anni di furore, poi una lenta discesa sempre in prima linea nelle dancefloors di tutto il mondo ma lontano dal mainstream: quando nel 2013 arrivano sul palco dell’Eurovision per rappresentare la Germania con “Glorious” è già iniziata una fase discendente che la non buona prova vocale dell’interprete anglo-tedesca ed il ventunesimo posto non arrestano.

La loro carriera però non ne risente: Cascada continuano ad esibirsi con lo stesso successo dovunque: Natalie, Dj Yanou e Dj Manian sono sempre dei riempipista. Per chi non li ricordasse bene, due successi li rappresentano meglio di altri: “Evacuate the dancefloor” del 2009 e la loro versione di “Everytime we touch”, originariamente eseguita da Maggie Reilly, la “voce” di Mike Oldfield.

