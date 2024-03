Top of the charts: protagonisti Ariana Grande e i brani dell’Eurovision 2024

Ariana Grande continua a dominare la classifica degli album. Fra i singoli tiene Benson Boone ma ci sono molti brani eurovisivi



SINGOLI:Kill me – Ledri Vula

ALBUM: 1618- Mc Kresha & Lyrical Son



SINGOLI: Gdje-to v glubinje sjerdtsa- Navai & Macan

ALBUM: Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI:Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM: The Mandrake Project- Bruce Dickinson



SINGOLI: Zülmətəm- Roya

ALBUM:Kak jesjenin- Navai



SINGOLI Fiandre: Europapa-Joost Klein

SINGOLI Vallonia: Ceux qu’on était- Pierre Garnier & Star Academy

RADIO Germanofona:Angry – The Rolling Stones

ALBUM Fiandre: Eternal sunshine- Ariana Grande

ALBUM Vallonia: Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI:Us – Gamuel Sori & Lovespeake

ALBUM:Everything I Thought It Was-Justin Timberlake



SINGOLI: Lose control- Teddy Swims

ALBUM: Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI: Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM: Planeta Opic- Viktor Sheen



SINGOLI:Lose control- Teddy Swims

ALBUM:Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI nazionali:Rim Tim Tagi Dim- Baby Lasagna

SINGOLI internazionali: Yes, and?- Ariana Grande

ALBUM nazionali: Treta Majka – Vlatko Stefanovski & Miroslav Tadić

ALBUM internazionali:Celebration- Madonna



SINGOLI: Bellevue- Tobias Rahim ft D1ma

ALBUM: Dansk Melodi Grand Prix- Interpreti Vari



SINGOLI:Lose control- Teddy Swims

ALBUM:Everything I Thought It Was-Justin Timberlake



SINGOLI:Timanttei – Mirella

ALBUM:Invincible Shield- Judas Priest



SINGOLI: Ceux qu’on était- Pierre Garnier & Star Academy

ALBUM:2024: On a 35 ans!- Les Enfoirés



SINGOLI: Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM: Invicincible Shields- Judas Priest



SINGOLI: Texas hold’em- Beyoncé

ALBUM:Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI nazionali:Million- Rack & Beyond

SINGOLI internazionali: Carnival- Kanye West

ALBUM: Red- Taylor Swift



SINGOLI: Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM:Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI:Texas Hold’em- Beyoncé

ALBUM:Vogguvisur-Hafdis Huld



SINGOLI nazionali: Tsukhaks ubukhah- Eden Hason

SINGOLI internazionali: Water-Tyla

ALBUM:Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI: 100 Messaggi- Lazza

ALBUM: Nei letti degli altri- Mahmood



SINGOLI: Training season- Dua Lipa

ALBUM:Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI: Lukteik- Silvester Belt

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Lose control- Teddy Swims

ALBUM:Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI: Doctor (Work it out) – Pharrel Willams & Miley Cyrus

ALBUM: Goat Season (Part One) – EP- Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali: Time files – Red Electric

SINGOLI internazionali:Whatever- Kygo & Ava Max

ALBUM: Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI:Posljednjaja ljubov- MORGENSHTERN

ALBUM: Kak jesjenin- Navai



SINGOLI: Soldat (rmx)- Vc barre, golfklubb, pablo paz feat. takenoelz

ALBUM: Vultures 1- Kanye West & Ty Dolla $ign



SINGOLI: Europapa-Joost Klein

ALBUM:Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI:Stumblin’ in- Cyril

ALBUM: Atlas Iskier- KARAŚ/ROGUCKI



SINGOLI: Habibi-Dillaz

ALBUM: O proprio- Dillaz



SINGOLI nazionali: Noaptea ne fura iubiri- Theo Rose ft Andrei Ursu

SINGOLI internazionali: Water-Tyla

ALBUM:Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI: Heart Over Mind-Alan Walker & Daya

ALBUM: Kak jesjenin- Navai



RADIO:Sinceramente-Annalisa



SINGOLI nazionali: Nenormalan Lik -Nikolija-feat. Devito

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Lavina- Nikolija



SINGOLI:Mám ťa rád- Kali, Alan Murin, Sorty, Peter Pann

ALBUM: Separ-Flowdemort



SINGOLI nazionali: Letim – Nastja Gabor

SINGOLI internazionali: Dreaming – Tones & I

ALBUM:Lavina- Nikolija



SINGOLI: X’clusivo-Gonzy

ALBUM: El presente-Shinova



SINGOLI:Unforgettable- Marcus & Martinus

ALBUM:Invicincible Shields- Judas Priest



SINGOLI: Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM: 2024: On a 35 ans!- Les Enfoirés



SINGOLI:Yakiskli – Kofn X Singe

ALBUM: Eternal sunshine- Ariana Grande

SINGOLI:Theresa & Maria- alyona alyona & Jerry Heil

ALBUM: MEDIV Pes Patron- CLONNEX



SINGOLI:Tiara-Manuel

ALBUM: Vagy mindent vagy semmit-Pogány Induló

