“Boobs” e non solo: tre nuovi singoli per i russi dissidenti Little Big

Dalla loro nuova location negli Stati Uniti, i Little Big tornano a farsi sentire. Il duo russo, che era stato designato per l’Eurovision 2020 con l’iconica “Uno”, prima della cancellazione dell’evento, esce con un nuovo singolo, sempre nel loro stile, dal titolo “Boobs”, basato sull’ossessiva ripetizione di una sola frase su una incalzante base EDM.

Inseriti nella lista nera della Russia per essere stati fra i primi a schierarsi contro la guerra e le politiche di Putin, Ilija Prusikin e Sonya Tayurskaya oggi sono una delle voci del dissenso, anche se costretti ad esibirsi lontano dal loro Paese: di recente sono stati anche in Italia, dopo l’enorme successo della partecipazione al celebre show parodia “Ciao 2020”, nel quale si esibirono in una esilarante cover in chiave gabber di “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri.

Sono usciti anche altri due singoli, “Hardstyle fish“, insieme alla svedese Little Sis Nora e “It happens”, eseguito insieme al rapper canadese bbno$.

