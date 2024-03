“Like a big party” e non solo: nuovi singoli per l’ex Miss Croazia Angelica Zacchigna

Di Angelica Zacchigna avevamo parlato tempo fa, soprattutto per le sue due particolarità: la prima è che è nata a Trieste ma in realtà è istriana, con doppia nazionalità italiana e croata. L’altra particolarità è questa voce jazz di talento è stata nientemeno che Miss Croazia nel 2016. La trentenne di Cittanova, diplomata al conservatorio Tartini di Trieste, ha scelto però la musica rispetto alle sfilate ed al jet set e ormai è un nome stabile del panorama musicale croato.

Fresco di uscita “Like a big party”, il nuovo singolo di questa artista, passata non molto tempo fa anche da The Voice, dove si è fermata però alle fasi di knockout, battuta da quella Albina Grgic che nel 2021 rappresenterà proprio la Croazia all’Eurovision con “Tick Tock”, mancando la finale per un soffio.

Per Angelica Zacchigna tre album all’attivo ed una serie di singoli, interessante anche “I want your love”, uscito pochi mesi fa, così come anche “She”.

