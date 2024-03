Il tempo dei duetti italo-francofoni: Annalisa con Olivia Stone, Michele Bravi con Carla Bruni

Settimana curiosa, quella appena terminata. Accoglie infatti due duetti bilingue italiano-francese. Il primo vede protagonista Annalisa. La cantante savonese, grande sconfitta dell’ultimo Sanremo, dove è arrivata soltanto terza, ripropone la sua “Sinceramente” insieme ad Olivia Stone, giovane artista belga di origini statunitensi resa celebre negli ultimi mesi dalla partecipazione alla versione vallone di The Voice Belgique.

In questo caso, le due artiste cantano ciascuna nella propria lingua, quindi ne esce un duetto un po’improprio, visto che non le sentiamo di fatto incrociare le lingue nè cantare insieme. Olivia Stone ha dunque cantato alcune parti del pezzo sanremese in francese. Un’operazione un po’ forzata che non fa salire di valore questo pezzo, penalizzato forse dall’essere troppo generico rispetto alle superhit che hanno reso Annalisa dominatrice dell’ultimo anno e mezzo.

Decisamente più interessante il secondo duetto, quello che vede Michele Bravi cantare insieme a Carla Bruni. Come è noto l’ex prèmiere dame francese è in realtà italiana (torinese, sorella dell’attrice Valeria Bruni Tedeschi) e quindi qui i due cantano in coppia in italiano e parzialmente in francese. “Malumore francese” è ilterzo estratto dal nuovo album del cantautore umbro dal titolo “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi”.

Il brano vede le voci dei due cantautori rincorrersi creando un mix di sensualità e ironia.Attraverso versi poetici in francese, sussurrati dalla voce di Carla Bruni, il brano esprime il desiderio di un amore eterno che può durare solo un istante. La struggente combinazione di desiderio e rimpianto emerge mentre l’artista riflette su sensazioni di perdita e dolore.

