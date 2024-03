Top of the Charts: Benson Boone e Future & Metro Boomin protagonisti della settimana

Benson Boone domina i singoli, mentre fra gli album si alternano in vetta Ariana Grande e Future & Metro Boomin



SINGOLI:Kill me- Ledri Vula

ALBUM: 1618- Mc Kresha & Lyrical Son



SINGOLI: Like that – Future & Metro boomin

ALBUM: WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI:Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Invincible shield- Judas Priest



SINGOLI: Lap– Zeynep Bastık

ALBUM:Lotos -Paster & RZZA



SINGOLI Fiandre:Europapa-Joost

SINGOLI Vallonia: Beautiful things- Benson Boone

RADIO Germanofona:Turn The Lights Back On-Billy Joel

ALBUM Fiandre: Eternal sunshine-Ariana Grande

ALBUM Vallonia:Je me souviens d’un adieu- Michel Sardou



SINGOLI:Heart ove rmind- Alan Walker & Daya

ALBUM:Face-Jimin



SINGOLI: Lose control- Teddy Swims

ALBUM: WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Planeta Opic- Viktor Sheen



SINGOLI:Lose control- Teddy Swims

ALBUM:WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI nazionali:Ne mogu ti reći-Oliver Dragojevic

SINGOLI internazionali: Yes, and?- Ariana Grande

ALBUM nazionali: Za Šaku Ljubavi- Mladen Grdovic

ALBUM internazionali:Euforja- Buč Kesidi



SINGOLI: Bellevue- Tobias Rahim ft D1ma

ALBUM: Eternal sunshine- Araina Grande



SINGOLI:Lose control- Teddy Swims

ALBUM: WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI:Uuteen eiliseen – Mirella

ALBUM:III Tri-Logy (2024 Mix)-Kingston Wall



SINGOLI: Ceux qu’on était- Pierre Garnier & Star Academy

ALBUM:2024: On a 35 ans!- Les Enfoirés



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Back in black- AC/DC



SINGOLI: Beautiful thing- Benson Boone

ALBUM:Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI nazionali:Zari- Marina Satti

SINGOLI internazionali: Carnival- Kanye West

ALBUM: Highway to hell- AC/DC



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM:Doghouse- Travis/Elzzz



SINGOLI: Lose control. Teddy Swims

ALBUM:Vogguvisur-Hafdis Huld



SINGOLI nazionali: Tsukhaks ubukhah- Eden Hason

SINGOLI internazionali: The snow goose – Camel

ALBUM:Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI: 100 Messaggi- Lazza

ALBUM: Icon- Tony Effe



SINGOLI: Lovers in a past life- Calvin Harris & Rag’n Bone Man

ALBUM:WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI: Carnival- Ty Dolla $ign, Kanye West

ALBUM: Pasaka- Jessika Shy



SINGOLI:Beautiful things- Benson Boone

ALBUM:WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI: Doctor (Work it out)- Pharrel Williams & MIley Cyrus

ALBUM: WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI nazionali: Time files – Red Electric

SINGOLI internazionali:Whatever- Kygo & Ava Max

ALBUM: WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI: Mama-BTS

ALBUM: WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI: Soldat (rmx)- Vc barre, golfklubb, pablo paz feat. takenoelz

ALBUM: WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI: Europapa-Joost

ALBUM:Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI:Matyle- Sylwia Grzeszczak

ALBUM: Eternal sunshine- Ariana Grande



SINGOLI: Habibi-Dillaz

ALBUM: O proprio- Dillaz



SINGOLI nazionali: Taramul Interzis- The Urs

SINGOLI internazionali: Stumblin’ in- Cyril

ALBUM:WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI: Heart ove rmind- Alan Walker & Daya

ALBUM: GOD SYSTEM- Kai Angel



RADIO:Sinceramente- Annalisa



SINGOLI nazionali: Viski -Nikolija-feat. Inas

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Lavina- Nikolija



SINGOLI:Bbejbb – Separ& Grimaso

ALBUM: Flowdemort- Separ



SINGOLI nazionali: Melanholija – Samantha Maya

SINGOLI internazionali: Texas hold’enm- Beyoncè

ALBUM: WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI: X’clusivo-Gonzy

ALBUM: Operacion Triunfo Lo Mejor pt. 2- Interpreti Vari



SINGOLI:Unga & Fria – Frøken Snusk

ALBUM:The Mandrake Project- Bruce Dickinson



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Invincible shield- Judas Priest



SINGOLI:Yakiskli – Kofn X Singe

ALBUM: WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin

SINGOLI:Theresa & Maria- alyona alyona & Jerry Heil

ALBUM:WE DON’T TRUST YOU- Future & Metro Boomin



SINGOLI:Tiara-Manuel

ALBUM: 0- Beton.Hofi

