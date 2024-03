Eurovision Song Contest 2024: ufficiale l’ordine di esibizione delle semifinali: Angelina Mango in passerella dopo l’Estonia

Ufficiale la lineup delle due semifinali dell’Eurovision, resa nota questo pomeriggio a Malmö. Come da tradizione, dopo il sorteggio delle semifinali e rispettive metà di appartenenza, che ha stabilito in quale serata e in quale metà dello show si sarebbe esibito ogni paese, è stata l’organizzazione a delineare nel dettaglio l’ordine di esibizione, sulla base di criteri artistici.

Da quest’anno la grande novità è che i tre paesi già finalisti (le cinque big 5 fra cui l’Italia e la Svezia padrona di casa), avranno la possibilità di esibirsi per intero anche per il pubblico da casa e non solo per giornalisti e pubblico in arena. Lo faranno però nel mezzo della serata, in tre slot riservati all’interno di ciascuna semifinale, posizionati sempre sulla base di criteri artistici.

Angelina Mango pertanto, canterà subito dopo il tredicesimo slot, cioè l’Estonia e prima del discusso brano di Israele. Gli organizzatori hanno poi regalato ai fan spagnoli 10 minuti made in Spain mettendo in sequenza Nebulossa e Megara (questi ultimi in gara per San Marino), coi primi probabilmente a fare da traino ai secondi. Così come Olly Alexander nella prima semifinale darà una mano all’Irlanda.

Prima semifinale (giovedì 7 Maggio ore 21)

1 🇨🇾 Silia Kapsis Liar Inglese K2ID Productions (GRE) 2 🇷🇸 Teya Dora Ramonda Serbia Epic (GER) 3 🇱🇹 Silvester Belt Luktelk Lituano Open Play 4 🇮🇪 Bambie Thug Doomsday Blue Inglese Haus of Thug 🇬🇧 Olly Alexander Dizzy Inglese Polydor 5 🇺🇦 Jerry Heil & alyona alyona Teresa & Maria Ucraino Enko Music 6 🇵🇱 Luna The Tower Inglese Universal 7 🇭🇷 Baby Lasagna Rimi Tim Tagi Dim Inglese Virgin 8 🇮🇸 Hera Björk Scared of heights Inglese Alda Music 🇩🇪 Isaak Always on the run Inglese Polydor 9 🇸🇮 Raiven Veronica Sloveno Virgin 10 🇫🇮 Windows95Man No Rules Inglese All Day Entert. 11 🇲🇩 Natalia Barbu In the middle Inglese Ragoza (EST) 🇸🇪 Marcus & Martinus Unforgettable Inglese Universal 12 🇦🇿 Fahree ft Ilkin Dovlatov Özünlə apar Azero, Inglese Beat Music 13 🇦🇺 Electric Fields One milkali (One blood) Inglese, Yankunytjatjara Sony 14 🇵🇹 Iolanda Grito Portoghese Universal 15 🇱🇺 Tali Fighter Francese, Inglese Bel Air

VOTANO anche: 🇩🇪 🇬🇧 🇸🇪

Seconda semifinale (giovedì 7 Maggio ore 21)

1 🇲🇹 Sarah Bonnici Loop Inglese autoprodotto 2 🇦🇱 Besa Titan Inglese autoprodotto 3 🇬🇷 Marina Satti Zari Greco Minos Emi 4 🇨🇭 Nemo The code Inglese Universal 5 🇨🇿 Aiko Pedestal Inglese autoprodotto 🇫🇷 Slimane Mon amour Francese Noè Music 6 🇦🇹 Kaleen We willl rave Inglese Warner 7 🇩🇰 Saba Sand Inglese Warner 8 🇦🇲 Ladaniva Jako Armeno Pias (BEL) 9 🇱🇻 Dons Hollow Inglese Universal 🇪🇸 Nebulossa Zorra Spagnolo Atomic/Indica 10 🇸🇲 Megara 11:11 Spagnolo, Italiano Indica Records 11 🇬🇪 Nutsa Firefighter Inglese Stop Taking Music 12 🇧🇪 Mustii Beofre the party is over Inglese Pias 13 🇪🇪 5Miinust & Puuluup (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Estonia Universal 🇮🇹 Angelina Mango La noia Italiano Warner 14 🇮🇱 Eden Golan Hurricane Inglese Session 42 15 🇳🇴 Gåte Ulveham Norvegese Indie Records 16 🇳🇱 Joost Klein Europapa Olandese autoprodotto

VOTANO anche 🇫🇷 🇮🇹 🇪🇦

Mi piace: Mi piace Caricamento...