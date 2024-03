“Behind the scenes” accompagna il primo Ep della carriera solista di Teya

“Grandma On The Dancefloor” è il titolo del primo EP di Teodora Spiric, meglio nota come Teya, la giovane interprete austriaca di origine serba che l’Europa ha conosciuto lo scorso maggio all’Eurovision Song Contest quando in coppia con Salena ha portato sul palco di Liverpool il tormentone “Who the hell is Edgar?”, chiudendo nelle retrovie in finale a dispetto di un hype abbastanza forte prima del concorso.

Il lavoro che esce per l’etichetta indipendente tedesca CloudKid è accompagnato dal singolo “Behind the scenes”. Lanciata dal talent show austriaco Starmania, Teya ha all’attivo diversi singoli e una partecipazione anche alla selezione nazionale serba sempre per l’Eurovision. Il buon riscontro discografico del singolo eurovisivo (quarto posto) la proietta adesso ad una carriera da solista, dopo lo scioglimento del duo, che del resto era stato formato esplicitamente per il concorso. Proprio a fine 2023 era uscito l’ultimo singolo in coppia,“Ho Ho Ho”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...