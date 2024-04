“Coup de coeur” (e non solo): il ritorno di Roberto Bellarosa

L’Europa l’ha conosciuto 11 anni fa, quando da fresco vincitore di The Voice, ha rappresentato il Belgio all’Eurovision con il brano “Love kills”. Roberto Bellarosa, belga di origine pugliese, esce on questi giorni con “Coup de coeur” che accompagna l’EP “Raison de s’aimer”. Un bel pop francofono di spessore che lo rilancia sulla scena musicale.

Due album completi, oltre ad altrettanti EP all’attivo, l’artista belga in questi anni ha vissuto soprattutto di live, ma non solo: alcune sue cover, fra le quali quella di “Le Coup de Soleil” di Riccardo Cocciante hanno raggiunto un grande risultato in termini di ascolto su Spotify. Ma anche “Raison d’aimer”, singolo inedito precedente, ha avuto un ottimo appeal radiofonico. L’artista, recentemente diventato anche padre, si prepara dunque ad una nuova fase personale ed artistica.

