Top of the charts: Billie Eilish porta in vetta l’album “Hit me hard and soft”. Singoli “eurovisivi”

Billie Eilish porta in testa alle classifiche di mezza Europa l’album “Hit me hard and soft”. Bene i singoli dell’Eurovision di Nemo, Slimane e Joost



SINGOLI:Vaรงe Zela. Matolale

ALBUM: 1618-Mc Kresha & Lyrical Son



SINGOLI: Chihiro-Billie Eilish

ALBUM: Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI:I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: Ballada- Xcho & mot

ALBUM:Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI Fiandre:Europapa-Joost

SINGOLI Vallonia: :Imagine-Carbonne

RADIO Germanofona:Les รฉtoiles- Louane

ALBUM Fiandre: Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish

ALBUM Vallonia: Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI: Whatever- Kygo & Ava Max

ALBUM:Face-Jimin



SINGOLI: Lose control- Teddy Swims

ALBUM: Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:Beautiful things-ย Benson Boone

ALBUM:Topboy 2- SNIK



SINGOLI nazionali Rim Tim Tagi Dim- Baby Lasagna

SINGOLI internazionali: Too sweet -Hozier

ALBUM nazionali:25 Greatest Hits- Tomislav Ivฤiฤ‡

ALBUM internazionali: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI: Alt ved dig -Gobs

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI:Juostaan – Sara Siipola feat. Sexmane

ALBUM:Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI::Imagine-Carbonne

ALBUM: Essentiels-Slimane



SINGOLI: Wunder โ€“ Ayliva x Apache 207

ALBUM: Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI nazionali:Zari-Marina Satti

SINGOLI internazionali: The Code-Nemo

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI:Million dollar baby – Tommy Richmann

ALBUM:Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI nazionali: Bikhad nantskh liur- Avraham Tal & Lior Narkisย Internazionali: Fortnight – Taylor Swift & Post Malone

ALBUM:Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI: Come un tuono- Rose Villain & Guรจ

ALBUM: Altrove- Ultimo



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI: Europapa โ€“ Joost

ALBUM: Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI:Mon amour-Slimane

ALBUM:Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI: A bar song โ€“ Shaboozey

ALBUM:Stroberi- Relja



SINGOLI nazionali: Loop Sarah Bonnici-ย internazionali: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM:Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI:Gata Only- FloyyMenor & Cris Mj

ALBUM: Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI: I had some help -Post Malone feat. Morgan Wallen

ALBUM: Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI: Stumblin’in -Post Malone

ALBUM:Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI:The Sound of Silence โ€“ CYRIL Remix -Disturbed

ALBUM:ย ACID MORO -Milly ATZ



SINGOLI:Bรชnรงรฃo- Mizzy Miles, Bispo & Van Zee

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI nazionali: De la dela โ€“ Andia

SINGOLI internazionali: Stumblinโ€™ in- Cyril

ALBUM: Lucifer- Rava



SINGOLI:Jet plane-Rehab& Vize ft JP Cooper

ALBUM: Molitvy, anjekdoty,tosty.-Monjetoshka



RADIO:Negramaro-Luna piena



SINGOLI nazionali:Omb-Relja & Nucci

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Stroberi-Relja



SINGOLI: Pedro- Raffaella Carrร ft Agatino Romero & Jaoxmy

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI nazionali:ย Vzem si ga – Romachild

SINGOLI internazionali:ย Scared to start – Michael Marcagi

ALBUM: Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI: Badgyal- Saiko, JC Reyes, Del V

ALBUM: Sakura-Saiko



SINGOLI:A Bar Song (Tipsy)-Shaboozey

ALBUM:Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI: The Code-Nemo

ALBUM: Shalala-Calimeros



SINGOLI:Lan-Zeynep Bastik

ALBUM: Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish

SINGOLI:Theresa & Maria- alyona alyona & Jerry Heil

ALBUM: Hit me hard and soft โ€“ Billie Eilish



SINGOLI Strawberry-Desh

ALBUM:Harminc รฉv (Live)- Akos

