Gina G riedita “Fresh”, che raddoppia e si colora di viola

Una gradita sorpresa per tutti gli amanti del revival anni 90: è uscita la remastered edition di “Fresh“, l’album d’esordio di Gina G, la cantante australiana molto popolare in Europa a metà degli anni ’90, che ha anche rappresentato il Regno Unito all’Eurovision 1996 con “Ooh aah just a little bit”, chiudendo ottava e conquistando la nomination al Grammy Award come miglior produzione dance.

L’album, uscito nel 1997, comprendeva il brano eurovisivo, la traccia che dà il titolo al lavoro e l’altra hit “Ti amo“, queste due in alta rotazione anche in Italia. A dispetto del solo disco d’oro nel Regno Unito, l’album ebbe un importante impatto sul pop europeo degli anni 90, inserendosi nel solco di quel “bubblegum pop” portato avanti da molti progetti britannici (per esempio le Atomic Kitten) o irlandesi (gli Westlife, i Boyzone o le B*Wtched). Chi come il sottoscritto ha più di 40 anni (ma ne bastano anche più di 35) sa di cosa sto parlando. Produzioni spesso non premiate in Italia come nel resto d’Europa, ma suonatissime anche nelle nostre radio.

Gina Mary Gardiner, classe 1970 aveva – ed ha tuttora- dalla sua anche una innegabile sensualità (il video di “Fresh” era girato in piscina...) che indubbiamente contribuì non poco a rendere i sue singoli dei banger, ma anche il brano dell’Eurovision è rimasto nella storia come una delle poche produzioni EDM veramente forti e centrate nella storia del concorso, inspiegabilmente non premiate dalle giurie.

Nello specifico di questo lavoro di riediting, c’è da dire che esce in doppio cd, ma anche – e soprattutto- in doppio vinile viola e rispetto all’originale, oltre alle 11 tracce, comprende (oltre ad un dvd con 7 tracce video fra cui il live della performance all’Eurovision che trovate qui sotto) altre 7 bonus tracks (6 remix e la mai pubblicata “Waiting on your love“) e altre 13 tracce con versioni diverse degli stessi brani.

Quanto all’interprete, oggi fa la mamma a tempo pieno e vive negli Usa, dedicandosi anche all’attività di dj e produttrice, dicendosi ispirata dagli Swedish House Mafia, che ha incontrato (in particolare Axwell) in occasione del remix del suo precedente ultimo inedito “Next 2 U” per una partecipazione al Pride.

