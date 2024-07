Top of the Charts: comandano Sabrina Carpenter, Billie Eilish e Taylor Swift

Ancora due brani di Sabrina Carpenter e l’album di Billie Eilish al comando, ma rispunta Taylor Swift, a traino del tour



SINGOLI:Ama -Noizy & Era Istrefi

ALBUM: Mergimstar-Mozzik



SINGOLI: Asfalt- Jakone & Kiliana

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: Gorlitzer Park- K.I.Z



SINGOLI: Move- Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI Fiandre::Espresso-Sabrina Carpenter

SINGOLI Vallonia: Spider – Gims, Dystinct

RADIO Germanofona:Dead to me -Scars on Louise

ALBUM Fiandre: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift

ALBUM Vallonia: Loom-Imagine Dragons



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM:Face-Jimin



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Galenaxx- Galena, Tzanka Uraganu, Dj Damyan & Azis



SINGOLI: Narcos-Hard Rico & Yzomandias

ALBUM: Bieber fever-Calin



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Ego therapy-Rack



SINGOLI nazionali Svaki dan dobar dan- Igor Delac

SINGOLI internazionali: Too sweet-Hozier

ALBUM nazionali:Mirišu Jabuke-Crvena Jabuka

ALBUM internazionali: Radical optimism- Dua Lipa



SINGOLI:Kongen af Danmark- Malte Ebert & Herrelandsholdet

ALBUM:Kenny- Benny Jamz & Gilli



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: Peekaboo -Big Baby Tape & Aarne



SINGOLI:Luotahan-Mirella&Lauri Haav

ALBUM:Pisara meressä-Kuumaa



SINGOLI: Spider – Gims, Dystinct

ALBUM:Freedom- Soprano



SINGOLI:Zeit, dass sich was dreht- $oho Bani, Herbert Grönemeyer, Ericson

ALBUM:Eurosport-Dardan & Azet



SINGOLI: Please please please-Sabrina Carpenter

ALBUM: THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI nazionali:Ma Bella – RACK, TOQUEL, Beyond

SINGOLI internazionali: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM: The dark side of the moon-Pink Floyd



SINGOLI:Please please please-Sabrina Carpenter

ALBUM:THE TORTURED POETS DEPARTMENT- Taylor Swift



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:Lev Mizahav – Nasrin Kadri

SINGOLI Internazionali:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Radio Sheatch 2 -Peer Tasi



SINGOLI: Sesso e samba- Tony Effe e Gaia

ALBUM: Vera baddie- Anna



SINGOLI:A bar song – Shaboozey

ALBUM: Peekaboo -Big Baby Tape & Aarne



SINGOLI: Žvaigždės- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Gata only – FloyyMenor X Cris Mj

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: feelslikeimfallinginlove-Coldplay

ALBUM: Goat Season (Part Two) – EP-Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali: Juliette-Aidan

SINGOLI internazionali:Houdini-Eminem

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM: Peekaboo -Big Baby Tape & Aarne



SINGOLI:24/7- Rakkere

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Huisfeestie- Bankzitters feat. Roxy Dekker

ALBUM:he secret of us -Gracie Abrams



SINGOLI:I like the way you kiss me -Artemas

ALBUM: Kaprysy -Sanah



SINGOLI:Mtg quem não quer sou eu- Seu Jorge, MC Leozin, DJ Topo

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali: De la dela – Andia

SINGOLI internazionali: :Beautiful things- Benson Boone

ALBUM: Lat Call- Stefan Costea & Pitariu George –



SINGOLI:Jet plane – R3Hab & Vize & JP Cooper

ALBUM: Peekaboo -Big Baby Tape & Aarne



RADIO:Karma-The Kolors



SINGOLI nazionali: Bez Koda-ala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali:Overdrive- Ofenbach ft Norma Jean Martine

ALBUM: Goat Season (Part Two) – EP-Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:Vojna-Pil C & Luca Brassi10x



SINGOLI nazionali: Amor – Samantha Maya

SINGOLI internazionali: Houdini-Eminem

ALBUM:Goat Season (Part Two) – EP-Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Real Gansgta Love- Trueno

ALBUM: Lo mejor de Juanjo Bona-Juanjo Bona



SINGOLI:Look who’s Laughing now- Benjamin Ingrosso

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Gata only – FloyyMenor X Cris Mj

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI:Lan-Zeynep Bastik

ALBUM: Kuantum 51- Tarkan

SINGOLI:Drum- Artem Pivovarov & Klavdia Petrivna

ALBUM: Peekaboo -Big Baby Tape & Aarne



SINGOLI SZÍVTIPRÓ-T.Danny

ALBUM: Vagy mindent vagy semmit-Pogány Induló

Mi piace: Mi piace Caricamento...