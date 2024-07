Top of the Charts: il ritorno dei Deep Purple incalza Eminem

“The death Shady (Coup De Grâce)”, album di Eminem domina, come anche il singolo “Houdini”, ma arriva il nuovo dei Deep Purple



SINGOLI:Malli -Dhurata Dora & Yll Limani

ALBUM: Vera me ty-Dhurata Dora & Yll Limani



SINGOLI:Alibi -Sevdaliza, Pabllo Vittar & Yseult

ALBUM: I am- Macan



SINGOLI: Houdini-Eminem

ALBUM: The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)- Eminem



SINGOLI: S.O.S- Aygün Kazımova

ALBUM:I am- Macan



SINGOLI Fiandre: Belong together-Mark Ambor

SINGOLI Vallonia:Spider – Gims, Dystinct

RADIO Germanofona:Les étoiles– Louane

ALBUM Fiandre: Ate-Stray Kids

ALBUM Vallonia: Ate-Stray Kids



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM:Muse-Jimin



SINGOLI: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM:GALENAXX-Galena



SINGOLI: Narcos-Hard Rico & Yzomandias

ALBUM: The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)- Eminem



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM:Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali and I – Baby Lasagna

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM nazionali:Bijelo dugme – Bitanga I Princeza

ALBUM internazionali: Brat-Charli XCX



SINGOLI:Dark room- Tobias Rahim ft Icekiid

ALBUM:Kenny- Benny Jamz & Gilli



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: I am- Macan



SINGOLI:Luotahan-Mirella&Lauri Haav

ALBUM:Pisara meressä-Kuumaa



SINGOLI: Spider – Gims, Dystinct

ALBUM: Romance: untold- Enhypen



SINGOLI:Wunder- Ayliva & Apache 207

ALBUM:=1- Deep Purple



SINGOLI: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) – Eminem



SINGOLI nazionali:Superstar- Trannos, SNIK

SINGOLI internazionali: Move- Stryv, Orso, Malachiii, Keinemusik, Adam Port

ALBUM: Sublime-Sublime



SINGOLI:Please please please-Sabrina Carpenter

ALBUM:The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)- Eminem



SINGOLI:Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld



SINGOLI nazionali:Hakhol eli-Netta

SINGOLI Internazionali:Culpable O No (Mienteme Como Siempre)-Luis Miguel

ALBUM:Radio Sheatch 2 -Peer Tasi



SINGOLI: Sesso e samba- Tony Effe e Gaia

ALBUM: Vera baddie- Anna



SINGOLI:feelslikeiamfallinginlove- Coldplay

ALBUM:I am – Macan



SINGOLI: Žvaigždės- Jessika Shy

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Gata only – FloyyMenor X Cris Mj

ALBUM:The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)- Eminem



SINGOLI: Please Please Please – Sabrina Carpenter

ALBUM: Goat Season (Part Two) – EP-Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI nazionali: Wherever you are- Martin Garrix, Dubvision ft Shaun Farrugia

SINGOLI internazionali:feelslikeimfallinginlove-Coldplay

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI: Asfalt- Jakone & Kiliana

ALBUM: I am- Macan



SINGOLI:24/7- Rakkere

ALBUM:The Death of Slim Shady (Coup De Grâce) – Eminem



SINGOLI: Gaan we weg? – Roxy Dekker feat. Ronnie Flex

ALBUM: Pink summer- Frenna



SINGOLI: Och i ach- Sylwia Greszczak

ALBUM: Kaprysy -sanah



SINGOLI:Sagrado profano – Luísa Sonza & Kayblack

ALBUM: Hit me hard and soft – Billie Eilish



SINGOLI nazionali: Mamma mia – The Limba, Misha Miller, Andro ft Dyce

SINGOLI internazionali: I like the way you kiss me- Artemas

ALBUM: Lucifer-Rava



SINGOLI:Honey boy -Purple Disco Machine & Benjamin Ingrosso ft Nile Rodgers & Shenseea

ALBUM: I am- Macan



RADIO:Storie brevi- Tananai e Annalisa



SINGOLI nazionali: Bez Koda-ala Brat & Buba Corelli

SINGOLI internazionali: Espresso-Sabrina Carpenter

ALBUM: Goat Season (Part Two) – EP-Jala Brat & Buba Corelli



SINGOLI: Neni Stress- Pil C & Luca Brassi10x ft Separ

ALBUM:The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)- Eminem



SINGOLI nazionali: Neznano – Žan Videc

SINGOLI internazionali: feelslikeimfallinginlove – Coldplay

ALBUM: Goat Season (Part Two) – EP -Jala Brat & Buab Corelli



SINGOLI: Potra salvaje-Isabel Aajun

ALBUM: La libreta rosa- Chiara Oliver



SINGOLI:A Bar song (Tipsy)-Shaboozey

ALBUM:=1 – Deep Purple



SINGOLI: Gata only – FloyyMenor X Cris Mj

ALBUM:The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)- Eminem



SINGOLI:Önümüz yaz- Simge

ALBUM: Yatay Zeka-Ceza

SINGOLI:Drum- Artem Pivovarov & Klavdia Petrivna

ALBUM: I am- Macan



SINGOLI Bakpakk- DESH x Young Fly x Azahriah

ALBUM: The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)- Eminem

