Ester Skala, l’elettropop dal gusto retrò che arriva dalle Far Øer

Un nome relativamente nuovo arriva dalle Isole Far Øer: lei si chiama Ester Skala ed è una giovane cantautrice che canta sin dall’adolescenza. Sono usciti per ora solo due singoli, vale a dire questo “Spotilght” e “Unicorn”, entrambi dal sapore anni 80, ma promettono decisamente bene. Nel 2020 è stata premiata con l’Audience Award ai Faroese Music Awards, gli oscar del piccolo arcipelago danese a parziale sovranità dove la musica è sempre di grande qualità.

Il suo pop mescolato all’elettronica ne fa uno dei prospetti più interessanti in Europa e c’è già chi la vorrebbe al Dansk Melodi Grand Prix, che seleziona gli artisti della Danimarca per l’Eurovision. Per ora intanto, va a rappresentare l’arcipelago al Pan-ArcticVision Song Contest, l’evento per i paesi dell’estremo Nord, che vorrebbero l’indipendenza e che sarà ospitato da Nuuk, capitale della Groenlandia, altro territorio danese.

L’evento, andato in scena per la prima volta l’anno scorso, vede protagoniste realtà con situazioni politiche complesse: oltre ale due citate, anche Alaska, il popolo Sami, il Nord Norvegia, il Nord Svezia, il Nord Finlandia, lo Yukon, la regione islandese di Akureyri, Russi dell’Artico in esilio e l’altra regione canadese del Nunavut.

Le motivazioni che stanno dietro a questo evento, sostenuto da diversi enti e fondazioni culturali del circolo polare Artico, è quello di dare visibilità alla cultura di questi territori. Si legge infatti nella bio dell’evento, in programma il 12 ottobre:

Nell’Artico, la maggior parte delle comunicazioni e dei contatti è orientata all’interno degli stati nazionali – da nord a sud. Il collegamento da est a ovest è limitato, non da ultimo oggi, quando l’attuale situazione internazionale ha restituito una divisione politica al Circolo Polare Artico. Sia le istituzioni politiche che culturali di cooperazione, l’associazione artica o il vertice delle arti artiche, sono fuori servizio, i confini sono chiusi e c’è un boicottaggio internazionale della Russia. I territori artici condividono anche un’altra esperienza importante: non poter partecipare a arene internazionali come le Olimpiadi, o l’Eurovision, sotto la propria bandiera. Tutto sommato, c’è un disperato bisogno di rafforzare la cooperazione e il contatto tra i popoli e i territori del Circolo Polare Artico

