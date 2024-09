“Ahí estas” e “Rompehielos”: i nuovi singoli degli Amaral

Tornano gli Amaral. Il duo spagnolo, fra i più premiati del primo decennio del 2000, esce con due singoli che accompagnano il nuovo album che sarà pubblicato prima della fine dell’anno.

“Ahi estas” ce li restituisce sulle sonorità che li hanno resi famosi e che hanno portato loro 12 dischi di platino. Il precedente singolo, uscito in estate era “Rompehielos“. In entrambi la voce calda ed avvolgente di Eva Amaral si fonde con la chitarra e gli arrangiamenti di Eva Aguirre, una formula che ha fatto del duo si Saragozza uno dei più riconoscibili quanto ad impronta musicale.

Euromusica segue Amaral da molto tempo e di recente avevamo evidenziato la partecipazione nel duetto insieme a Love of Lesbian. L’ultimo lavoro risale al 2019 ed è “Salto al color”, ma il loro maggior successo è il doppio album “Gato negro, dragon rojo”. uscito anche in versione dvd deluxe, cje dopo aver spopolato nei negozi ha vinto il premio come miglior dvd e miglior tour spagnolo

Gli Amaral, che prendono il nome dal cognome della cantante hanno venduto oltre 5 milioni di dischi, una cifra imponente in un paese come la Spagna, dove un pò come da noi, il disco d’oro si prende con poco (40 mila copie appena). Dopo qualche anno di minor riscontro discografico, puntano di nuovo alla vetta dell’airplay, prima ancora che quella delle charts.

Mi piace: Mi piace Caricamento...