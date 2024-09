Eurovision 2025, c’è il primo artista. La situazione su conferme, caso Joost e Israele

Ormai in pieno movimento la macchina dell’Eurovision Song Contest con Basilea che si prepara ad ospitare la rassegna alla Sankt Jakobshalle dal 13 al 17 Maggio prossimi dopo la vittoria di Nemo con “The code” sul palco di Malmö

Un investimento importante, per la città svizzera, che ha battuto sia Ginevra che Zurigo soprattutto per via delle forti pressioni politiche che avrebbero rischiato di far saltare la designazione in particolare in quest’ultima città. Ginevra, dove EBU ha sede, forse invece, avrebbe potuto apparire una scelta troppo “safe” dopo le polemiche dello scorso anno non ancora del tutto risolte.

Cifre alla mano si parla di un investimento complessivo, per il comune di Basilea, pari a 34.964.000 di Franchi svizzeri, circa 31 milioni di euro, con lo sfruttamento anche del vicino stadio, che sarà un’arena supplementare per il pubblico.

La prima scelta è di Cipro

C’è il primo artista: è Evangelos Theodorou, in arte Theo Evan, che rappresenterà Cipro.Nato a Nicosia, dopo una breve esperienza nel coro della sua scuola, ha iniziato ad esibirsi in varie pièces teatrali ed anche in talent shows in tutta l’isola di Cipro, ottenendo spesso diversi riconoscimenti. Una volta diplomato alla Scuola Inglese di Nicosia, l’artista si è spostato negli Stati Uniti per studiare musica al Berklee College of Music di Boston, nel Massachussetts.All’attivo alcuni singoli, tutti in inglese.

Il caso Joost Klein e quello di Israele

La polizia svedese ha archiviato il caso di Joost Klein, il cantante olandese squalificato in corsa lo scorso anno per una presunta aggressione ad una fotografa dello staff. Non ci sarà azione legale da parte dell’emittente Avotros, che però non ha ancora sciolto le riserve sulla partecipazione. Sul caso di Israele e sulle polemiche innescate, nel corso della rassegna, in maniera deliberata, dall’irlandese Bambie Thug e dalla greca Marina Satti, vi invitiamo a leggere il resoconto che il nostro sito collegato EurofestivalNews fa della ricostruzione “dall’interno” fornita da Baby Lasagna, il secondo classificato. Un quadro che conferma quanto avevamo scritto a caldo nel nostro editoriale.

L’Eurovision 2025 si terrà in Svizzera, dal 13 al 17 agosto alla Sankt Jakobshalle di Basilea. Ad aver confermato la partecipazione al momento sono 28 Paesi, ovvero:

Albania

Austria,

Azerbaigian

Belgio

Cechia

Croazia

Cipro (Theo Evan)

Danimarca

Estonia

Finlandia

Francia

Georgia

Germania

Israele

Italia

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Montenegro

Norvegia

Portogallo

Regno Unito

San Marino

Serbia

Spagna

Svezia

Svizzera.

