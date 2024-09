Alla scoperta di Elmira “El Ma” Marinova, il talento bulgaro che ha già conquistato X Factor

Giovedì sera la sua audizione all’edizione numero 18 di X Factor sulle note di “Vampire” di Olivia Rodrigo ha conquistato tutti. Elmira “El Ma” Marinova, 17 anni, fa ogni mese Sofia-Milano per andare a perfezionarsi dalla sua insegnante di canto.Che è un nome ben noto: la connazionale Dariana Koumanova, già mentore di un’altra bulgara che ha spopolato ad X Factor e di cui parlammo qui, ovvero Nika Paris.

A produrla in Italia invece è Elya Zambolin, ex The Voice anche se il primo produttore è in realtà il padre Zahari, ex nazionale juniores bulgaro di calcio. Qui sotto vedete “Going down”, l’ultimo singolo uscito poche settimane fa, ma già lo scorso anno aveva pubblicato, “Tired of loving you“, il suo primo inedito uscito per Believe Digital. Entrambi i brani sono già arrivati in alcune radio italiane, particolarmente a Roma e Milano.

Il talento c’è ed è molto. La speranza è che venga promossa meglio di quanto sia stato fatto con Nika Paris, che dopo i primi singolin in francese, ha inciso alcuni brani con Vegas Jones e un primo album sempre in francese, per poi però tornare lontano dai riflettori. Anche perchè è proprio sulla scia di quella partecipazione di Nika Paris che la madre di Elmira ha contattato Dariana Kumanova per mandarle la figlia

C’è da capire quale sarà il percorso che farà ad X Factor: vederla ai live sarebbe interessante anche se l’edizione dello scorso anno ha dimostrato che il successo passa anche dalla porta di servizio, vedi Anna Castiglia che si è fermata agli Home Visit e poi ha vinto Musicultura.

Intanto, si è esibita in alcuni eventi a Roma e Bologna e ha avuto modo di lavorare, per il video del suo primo singolo, con un team che collabora da tempo con Sfera Ebbasta. In Bulgaria ha invece preso parte allo “Slavi Show”, lo spettacolo di Slavi Trifonov, popolare attore, cantante e musicista Slavi Trifonov.

Mi piace: Mi piace Caricamento...