Junior Eurovision 2024, vince Andria Putkaradze per la Georgia, Italia nona

Andria Putkaradze con “To my mom” vince lo Junior Eurovision Song Contest 2024 per la Georgia. Un risultato a sorpresa, decisamente impronosticabile alla vigilia ma che si è materializzato nel corso dei giorni, con una prova vocale di grande livello, pur al cospetto di un brano mediocre, che però trattava di una tematica sempre molto coinvolgente, ovvero la mamma. Landslide per le giurie, il voto online l’ha visto arrivare al secondo posto dietro al Portogallo, ma con un computo sufficiente per riportare aTbilisi il trofeo.

Secondo posto meritatissimo per la portoghese Victoria Nicole Sanchez con il suo inno di pace “Esperança”: la canzone migliore e l’interprete migliore, che insieme alla Spagna conferma, semmai ce ne fosse bisogno, che le produzioni artistiche dello Junior Eurovision sono molto cambiate rispetto a quelle di 20 anni fa e oggi potrebbero tranquillamente passare nelle radio europee. Un esempio su tutti è “Le cheile”, dell’irlandese Enya Dempsey Cox, per nulla penalizzata – tutt’altro – dalla lingua gaelica e che avrebbe funzionato persino all’Eurovision dei grandi. Terza l’Ucraina con Artem Kotenko e la sua “Hear me now” che si è giovata soprattutto della grande bravura del giovane interprete.

Grande sconfitta la Spagna con Chloe DeLaRosa, solo sesta con “Como La Lola”, mentre si segnalano i risultati a sorpresa di Malta e Albania. Una vittoria, quella di Andria Putkaradze che porta la Georgia a quota quattro, rendendola così il Paese col maggior numero di vittorie

Leggera delusione per il piazzamento dell’Italia: “Pigiama party” di Simone Grande, alla fine nona, è stata indubitabilmente penalizzata dal numero di uscita – che purtroppo è stato frutto del sorteggio – e non ha raccolto quanto meritava. Un filo di emozione, nella norma, per il piccolo cantante di Rozzano che però ha confermato di saper tenere bene il palco. La messa in scena ha rafforzato il bel messaggio della canzone, forse non del tutto adatta alle sue corde ma nella quale si è calato con una professionalità invidiabile. Diciassettesimo e ultimo San Marino con “Come noi” delle Idols SM: un risultato che lascia sicuramente l’amaro in bocca (magra consolazione gli stessi punti dell’Italia al voto online, ovvero 46, davanti a Irlanda e Albania), ma per San Marino in fondo, il piazzamento era la cosa meno importante.

Per la prima volta nella storia delle sue partecipazioni eurovisive San Marino RTV ha portato in gara un progetto interamente made in San Marino, costruito in soli due mesi. E quello che si è visto non rende loro giustizia: un solo punto al televoto, per altro arrivato dall’Italia ma 46 online, come l’Italia e davanti ad altri 4 paesi. Un bilancio agrodolce, ma che è un ottimo punto di partenza dal quale lavorare.

Junior Eurovision 2024: la classifica finale Questa la classifica finale dello Junior Eurovision Song Contest 2024: Georgia – Andria Putkaradze – “To my mom” 249 punti Portogallo – Victoria Nicole – “Esperança“ 213 Ucraina – Artem Kotenko – “Hear me now“ 203 Francia – Titouan – “Comme ci, comme ça“ 177 Malta – Ramires Sciberras – “Stilla ċkejkna” 153 Spagna – Chloe DelaRosa – “Como la Lola“ 144 Albania – Nikol Çabeli – “Vallëzoj“ 126 Armenia – Leo – “Cosmic friend” 125 Italia – Simone Grande – “Pigiama party” 98 Paesi Bassi – Stay Tuned – “Music“ 91 Germania – Bjarne – “Save the best for us“ 72 Polonia – Dominik Arim – “All together“ 61 Cipro – Maria Pissarides – “Crystal waters“ 60 Estonia – Annabelle – “Tänavad“ 55 Irlanda – Enya Cox Dempsey – “Le chéile” 55 Macedonia del Nord – Ana & Aleksej – “Marathon“ 54 San Marino – Idols SM – “Come noi“ 47

