Il nuovo album dei Linkin Park “From Zero” conquista le charts d’Europa

SINGOLI: Thuju – Elgit Doda, Xhensila & Emra Brah

ALBUM: Pak diell- Ard Hashi & Mirdon Pacolli





SINGOLI: Gorod dorog- Mona & Macan

ALBUM:From Zero- Linkin Park



SINGOLI: The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM: Songs of a lost world- The Cure



SINGOLI: Timeless- The Weeknd & Playboi Carti

ALBUM: From Zero- Linkin Park



SINGOLI Fiandre: Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

SINGOLI Vallonia:Sois pas timide- Gims

RADIO Germanofona: Good Luck, Babe!- Chappel Roan

ALBUM Fiandre:Songs of a lost world- The Cure

ALBUM Vallonia: Imposteur- Julien Dorè



SINGOLI:Sour- Kaeyra

ALBUM:Muse- Jimin



SINGOLI:I adore you – Hugel, Topic, Arash ft Daecolm

ALBUM:From Zero- Linkin Park



SINGOLI: Pro štěstí -Ektor

ALBUM: Global- Hard Rico



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Hit me hard and soft- Billie Eilish



SINGOLI nazionali Andeo- Hiljson Mandela x Miach

SINGOLI internazionali: Birds of a feather – Billie Eilish

ALBUM nazionali: Judi, Zviri I Beštimje- Gibonni

ALBUM internazionali: Cutouts- The Smile



SINGOLI:Sammen-Marstein, annika

ALBUM:The cure- Songs of a last world



SINGOLI Birds of a feather – Billie Eilish

ALBUM: From Zero- Linkin Park



SINGOLI:Marraskuu -Ibe

ALBUM: Kunpa oisin kertonut -Mirella



SINGOLI:Cartier Santos- SDM

ALBUM:Goat- Ninho & Niska



SINGOLI:V Ekstaze -Misha Xramovi



SINGOLI:The emptiness machine- Linkin Park

ALBUM:Songs of a lost world- The Cure



SINGOLI: That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM:Together at home – Micheal Ball & Alfie Boe



SINGOLI nazionali: Autos-Sicario

SINGOLI internazionali:São Paulo- Teh Weekend & Anitta

ALBUM: The Beach Boys platinum collection- The Beach Boys



SINGOLI:That’s so true- Gracie Abrams

ALBUM: Short’n’sweet- Sabrina Carpenter



SINGOLI:Die with a smile- Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld





SINGOLI nazionali: Mir dlr ukhbrim- Mordechai Ban David

SINGOLI Internazionali:Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: Khemishah liles- Omer Adam



SINGOLI: Per due come noi- Angelina Mango, Olly & JVLI

ALBUM: Tutta la vita – Ololy



SINGOLI Apt- Rosé & Bruno Mars

ALBUM: From Zero- Linkin Park



SINGOLI: Jeigu Žinai Ko Tu Nori-Adomas Vyšniauskas

ALBUM: Sutemos- Jessika Shy



SINGOLI:Sou Baiana- Rubby

ALBUM: From Zero- Linkin Park



SINGOLI:APT- Rosé & Bruno Mars

ALBUM:Zamena za bol- Nucci



SINGOLI nazionali:Hero-Aidan

SINGOLI internazionali:We Pray – Coldplay ft Little Simz, Burna Boy, Elyanna & Tini

ALBUM:From Zero- Linkin Park



SINGOLI: Pamantul- The Urs

ALBUM:Bolshije kurtki- Saluki



SINGOLI:Sammen-Marstein, annika

ALBUM: Frihet i lenker- Marstein



SINGOLI: Damage- Noano feat. Ronnie Flex

ALBUM: The secret of us – Gracie Abrams



SINGOLI: Good luck babe- Chappel Roan

ALBUM: Po moim trupie – Kazik & Kwartet ProForma



SINGOLI: Sao Paulo -The Weeknd & Anitta

ALBUM: Short’n sweet – Sabrina Carpenter



SINGOLI nazionali: Cum te vad eu- Smiley

SINGOLI internazionali: Albi- Sevdaliza, Yseult, Pabllo Vittar

ALBUM: From Zero-Linkin Park



SINGOLI: Spot a fake- Ava Max

ALBUM: Bolshije kurtki- Saluki



RADIO:Male da vendere- Lazza



SINGOLI nazionali: Voice-Nucci

SINGOLI internazionali: Too sweet- Hozier

ALBUM:Zamena za bol- Nucci



SINGOLI: Ghetto romantika-Hard Rico

ALBUM:Global-Hard Rico



SINGOLI nazionali: On ni ta – Maja Keuc

SINGOLI internazionali: Sailor song – Gigi Perez

ALBUM: From Zero-Linkin Park



SINGOLI: Degenere- Myke Towers. Benny Blanco

ALBUM: Ameri-Duki



SINGOLI:Lost and found- Viktor Leksell & Molly Sandén

ALBUM: Somla med Humland Djodjj-Humland Djodjj-



SINGOLI: Die with a smile – Lady Gaga & Bruno Mars

ALBUM: Jahreszyte- Heimweh



SINGOLI:Canin beni çekti- Melike Şahin

ALBUM: Manifesto-Ati 42

SINGOLI:Vishny – Wellboy

ALBUM: From zero- Linkin Park



SINGOLI EGY/KETTŐ- Pogány Induló

ALBUM: Metropolis- Akos

Mi piace: Mi piace Caricamento...