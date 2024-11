“Locked feelings”, il singolo del rilancio di Pia Maria AuΒerlechner

Nuova avventura musicale per Pia Maria AuΒerlechner, la giovanissima austriaca sfortunata protagonista all’Eurovision 2022 sul palco di Torino. In questi giorni è uscito “Locked feelings”, un brano che è un mix di hyper pop e drum & bass.

l titolo riassume alla perfezione il testo, con la giovane artista tirolese che fa fatica a esprimere come si sente veramente:

Parole bloccate in profondità dentro di me / Non sono in grado di lasciarle andare / Non voglio parlare di me tutto il tempo / Voglio solo sentire che tieni a me / Ma, grazie, sto bene […] Quando lo sblocco completamente / E faccio finta di stare bene / È colpa mia, colpa mia / Se ho bloccato tutti i miei sentimenti?”

La canzone esce come singolo – c’è molta post produzione – e segna il rilancio di Pia Maria, che sul palco del PalaOlimpico accompagnò in voce il dj Lumix con “Halo”: il duo uscì però in semifinale soprattutto per via di una prestazione vocale discutibile proprio della vocalist. Per lei è il quinto singolo dalla sua partecipazion eurovisiva.

