Cipro e Montenegro inaugurano la stagione dell’Eurovision 2025: a Basilea Theo Evan e i NeonoeN

Partita ufficialmente la stagione eurovisiva. Prima selezione nazionale e prima scelta interna. La selezione nazionale è quella del Montenegro, che all’Eurovision 2025 farà il suo ritorno dopo due anni di assenza. A rappresentare l’ex repubblica jugoslava sul palco della St.Jakobshalle di Basilea saranno i Neonoen, vincitori del Montesong col brano “Clickbait”, in lingua montenegrina.

Nonostante siano attivi da diversi anni, il loro primo singolo risale solo al 2018 e la band, attiva nei circuiti indipendenti, è ancora in attesa di un primo album completo. Una vittoria a sorpresa, per la band, che ha superato per un solo punto la grande favorita Nina Zizic, già vista insieme con gli Who See all’Eurovision 2024. A sponsorizzare la partecipazione montenegrina è l’Istituto Universitario Europeo di Pogdorica.

Cipro invece ha annunciato il cantante. Si tratta di Evangelos Theodorou in arte Theo Evan. Nato a Nicosia nel 2001, dopo una breve esperienza nel coro della sua scuola, ha iniziato ad esibirsi in varie pièces teatrali ed anche in talent shows in tutta l’isola di Cipro, ottenendo spesso diversi riconoscimenti. Una volta diplomato alla Scuola Inglese di Nicosia, Theo si è spostato negli Stati Uniti per studiare musica al rinomato e prestigioso Berklee College of Music di Boston, nel Massachussetts. Ha al’attivo alcuni singoli.

In tutto questo va detto che formalmente non sono ancora chiuse le iscrizioni. Con l’annuncio della Moldavia e dell’Armenia, la lineup dell’Eurovision 2025 dovrebbe chiudersi a 38 Paesi, dunque gli stessi dello scorso anno più appunto il Montenegro. A meno che la Romania, che tuttora non ha dato notizie e che manca dalla scorsa edizione, non decida di tornare. Lo sapremo alla comunicazione ufficiale dei paesi in gara, annunciata da EBU fra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Mi piace: Mi piace Caricamento...