X Factor 2024, la semifinale: fuori i Punkcake e Francamente in un ballottaggio insensato

Il sesto live di X Factor, la semifinale, è quello della manche orchestrale e della doppia eliminazione. Il cerchio si chiude: abbiamo i quattro finalisti che la prossima settimana si giocheranno la vittoria a Napoli, in Piazza del Plebiscito. La prima manche, quella orchestrale, ha mandato direttamente in finale i Patagarri, i più votati.

Nella seconda manche invece il meno votato è finito direttamente fuori dai giochi, mentre il penultimo e il terzultimo si sono sfidati nel consueto ballottaggio. A lasciare X Factor in quanto meno votati sono stati i Punkcake, ma il ballottaggio tra Mimì e Francamente non ha alcun senso. A parte il fatto che una sola donna andrà in finale, come sottolineato dalla stessa Francamente, questa è l’ennesima dimostrazione di quanto la musica stia prendendo una bruttissima piega anche nei talent.

Prima manche

Team Achille Lauro

I PATAGARRI – Can’t help falling in love (Elvis Presley): Purtroppo non ci siamo. Totalmente fuori dalla loro comfort zone, quella che li vede ottimi musicisti ma altrettanto grandi casinisti, una voce debolissima e calante su tutta la linea e un sassofono “solitario” in mezzo all’orchestra, a cui si sono aggiunti tre Patagarri su 5, non sono sufficienti a emozionare e a lasciare il segno. Peccato perché sarebbe potuta essere la svolta decisiva, ma così non è stato. Comunque sono in finale. VOTO 5

LES VOTIVES – Almeno tu nell’universo (Mia Martini): Avevo paura, molta, sentendo che brano avrebbero interpretato. Per fortuna però hanno fatto quello che sapevano fare e non hanno fatto danni. Sulla strofa hanno avuto qualche difficoltà, ma l’esplosione nel ritornello con la grande potenza ha portato una carica emotiva non indifferente. Qualcosa a livello di arrangiamento poteva andare meglio, ma complessivamente il giudizio è positivo. VOTO 7.

LORENZO SALVETTI – Caruso (Lucio Dalla): Non c’è molto da dire, è la sua comfort zone. Nel secondo ritornello si è fatto trascinare un po’ troppo dalla performance andando leggermente fuori tempo. Mancava un po’ di intensità purtroppo, ha “sovraccaricato” per cercare di compensare l’intensità che per motivi anagrafici non poteva esserci, ma comunque parliamo di una performance che è molto più che sufficiente, anzi, si può definire indubbiamente buona. VOTO 8

Team Manuel Agnelli

MIMÌ – Strange Fruit (Billie Holiday): C’è poco, anzi, pochissimo da dire. Parliamo di un talento cristallino, che qualsiasi cosa canti riesce a emozionare e a far venire i brividi. Ha un controllo vocale che fa paura, con l’arrangiamento orchestrale è a dir poco sublime. Questa sera è stata perfetta ed emozionante, a dir poco impeccabile. VOTO 10

PUNKCAKE – My Way (Frank Sinatra): Far fare “My Way” a una band che fa del punk la sua ragione di vita è una bestemmia. Uno: Damiano come ti permetti di prendere i violini dell’orchestra e distruggerli sul palco? Due: Sonia non è Yoko Ono, le urla disumane sulla prima strofa anche no. Tre: i Punkcake non sono Sid Vicious, capisco voler replicare la sua versione di questo capolavoro ma questa prestazione è stata a dir poco vergognosa, un insulto al mondo della musica tutto. VOTO 0/NC.

Team Jake La Furia

FRANCAMENTE – Per Elisa (Alice): Sono molto combattuto, perché l’esibizione è stata eccellente e Francamente meriterebbe non solo di arrivare in finale ma anche di avere successo in ambito discografico. Il problema è che l’arrangiamento, bellissimo, “incollava” il ritornello alla strofa e mancava l’enfasi prima di quel “Vivere, vivere, vivere non è più vivere” su cui Alice e Franco Battiato davano il massimo dell’intensità. Questa però è solo una piccolezza, perché siamo alla perfezione. VOTO 10

Seconda manche

Team Manuel Agnelli

MIMÌ – Mi Sei Scoppiato Dentro Al Cuore (Mina): Non è paragonabile a Mina, ma proprio per questo è stata probabilmente la sua miglior performance in assoluto dentro X Factor. Non ha sbagliato niente, ha reso sua la canzone e ha cantato divinamente su un arrangiamento davvero molto interessante. Mina, se sta guardando X Factor, può ritenersi sicuramente orgogliosa del modo in cui Mimì ha reso giustizia a questo capolavoro immortale. Nonostante tutto va al ballottaggio. VOTO 10

PUNKCAKE – Gift Horse (IDLES): Sono esattamente nella loro comfort zone, senza se e senza ma. È tutto un po’ eccessivo come al solito, poi in alcuni momenti sembrava al contrario che si fossero “trattenuti”. Non un’esibizione memorabile, anzi, abbastanza dimenticabile e a tratti sconclusionata. Il discorso è sempre lo stesso: questo spettacolo è altro dalla musica, a qualcuno piace ma non è così che si fa musica. VOTO 4

Team Achille Lauro

LES VOTIVES – Crazy (Gnarls Barkley): Molto bravi come sempre. L’arrangiamento è un po’ “audace”, per così dire, fatto a modo loro ma non per questo meno bello. Forse un po’ staccato da tutto il resto, come se fosse altro da ciò che cantavano, questo sì. Comunque una performance buona senza dubbio. VOTO 7

LORENZO SALVETTI – Questo Piccolo Grande Amore (Claudio Baglioni): Quasi totalmente nelle sue corde, sicuramente nella sua comfort zone. Un po’ di fatica nell’inciso, quando Claudio Baglioni con la sua estensione vocale eccellente prende le note più acute dell’intero brano, ma tutto sommato è riuscito a destreggiarsi abbastanza bene tra le insidie di un pezzo iconico e tutt’altro che semplice. VOTO 8.

Team Jake La Furia

FRANCAMENTE – L’Ultimo Bacio (Carmen Consoli): Una meravigliosa pagina di musica è stata scritta questa sera. Il brano di per sé è straordinario, una poesia in musica della nostra cantantessa Carmen Consoli, ma Francamente è riuscita a interpretarla rendendola sua, come se fosse stata scritta per lei. Tanta naturalezza, tanta freschezza, una performance a dir poco perfetta. Questa è l’essenza della musica, eppure va al ballottaggio. VOTO 10

BALLOTTAGGIO

MIMÌ (La Sera dei Miracoli – L. Dalla) VS FRANCAMENTE (Promises – The Cranberries): È un ballottaggio che non ha senso, sono le due migliori proposte di questa edizione per distacco. Il fatto che una delle due debba andare a casa è a dir poco fuori da ogni logica, sia dal punto di vista del talento che da quello della discografia. Non ha senso nemmeno esprimere un giudizio, davvero, è il ballottaggio più ingiusto nella storia di X Factor dopo quello dei Melancholia. Il tilt manda in finale Mimì.

