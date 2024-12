Gabriele Corsi fa le carte a Sanremo e non solo: “Scalpito già per l’Eurovision 2025 ma…” (VIDEO)

Gabriele Corsi a cuore aperto. Il conduttore televisivo, al timone di “Don’t forget the lyrics” sul Nove e da quattro edizioni commentatore dell’Eurovision Song Contest per la Rai è arrivato a Terni, per Umbria Libri, la rassegna culturale diretta da Angelo Mellone, numero uno dell’intrattenimento Rai, per presentare il suo libro “Che bella giornata, speriamo che non piova”, ispirato alla vicenda personale di volontario del servizio civile presso una residenza psichiatrica e il cui ricavato va in beneficenza.

Metà dei proventi vanno all’associazione Antea, che svolge volontariamente assistenza 24 ore su 24 a pazienti con malattie neurodegenerative – come il padre di Corsi – e l’altra ad Unicef.

Noi lo abbiamo intercettato e in questa intervista, oltre a parlarci della sua esperienza personale fa le carte al Festival di Sanremo e parla del prossimo Eurovision, del quale si prepara a commentare per la quinta volta l’edizione italiana.

