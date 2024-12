Alla scoperta dei Musspell, il trio rumeno che ha conquistato Glastonbury

Una delle cose interessanti che stanno arrivando dall’Europa e che presto saranno di scena all’Eurosonic Noorderslag, il maxi showcase festival che andrà in scena a metà gennaio in varie location di Groningen, nei Paesi Bassi, arriva dalla Romania.

Si chiamano Musspell e sono un trio indie dalle sonorità eteree, che mescola elettronica, all’elettronica, con sfumature vintage. Arrivano da Cluj Napoca ed hanno un album all’attivo ma si sono già esibiti in alcuni dei più popolari festival europei, su tutti Glastonbury.Lasciando decisamente il segno, su pubblico e critica. E saranno protagonisti anche di Europavox, la festa europea itinerante della musica. “Holding still” è uno dei singoli estratti dal primo lavoro, “‘Unity All And All’.

Ma ancora più intereressante è il singolo “Why“, risalente ormai a due anni ma che idenfiica bene il modo di fare musica di queste tre ragazze che portano in giro per l’Europa un sound che ribalta completamente quello che siamo abituati a sentire da un Paese pur interessante musicalmente come la Romania: anche la scelta di usare l’inglese dona sicuramente un alone internazionale al progetto. Certamente non immediato, non di facile ascolto, ma di grande qualità. Una sottigliezza musicale fluttuante che diventa cornice perfetta per le loro voci inquietanti e intrecciate

