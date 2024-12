Sanremo 2025: l’assurda semifinale delle Nuove Proposte, eliminati tutti i migliori

Una semifinale senza alcun senso quella di Sanremo Giovani. La commissione artistica ha incoronato i quattro artisti che si sfideranno per il trofeo delle Nuove Proposte sul palco dell’Ariston ma la notizia è che la gara del Casinò ha eliminato tutti i progetti credibili, per far passare progetti con artisti stonati, o progetti con produttori pesanti. Eliminate sia Mew che Angelica Bove in due sfide che avrebbero meritato di vincere a mani bassissime, mentre Selmi paga la popolarità di Alex Wyse. La gara fra i due di Area Sanremo è terribile. E anche qui vince il pezzo peggiore.

Mew (“Oh my God”) vs Vale LP & Lil Jolie ( “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”)

Mew ha confermato le ottime impressioni delle eliminatorie e della semifinale proponendo la sua “Oh my God” con un inedito finale piano e voce, molto intimo ma probabilmente poco centrato rispetto all’energia e alla magia del pezzo. Vale Lp e Lil Jolie cantano male, come già nella semiifinale Il brano funziona ma stasera veramente tremenda l’interpretazione live, particolarmente Vale LP.

Si qualificano per Sanremo 2025: Vale LP e Lil Jolie

Alex Wyse (“Rockstar”) vs Selmi ( “Forse per sempre”)

Il brano di Alex Wyse, già partecipanti Amici, non cala e non cresce, quello è: come la sua interpretazione, nella media. Selmi invece putroppo infila una stecca, ma ha un brano infinitamente migliore. Musicalmente non ci sarebbe partita, ma l’accoppiata è fatta chiaramente per avere un risultato scontato. E infatti

Si qualifica per Sanremo 2025: Alex Wyse

Angelica Bove (“La nostra malinconia”) vs Settembre (“Vertebre”)

Si ritrovano contro dopo essersi sfidati ad X Factor ed essere usciti entrambi in semifinale. Ma qui non c’è partita, sia a livello di brano che a livello interpretativo. Angelica Bove ha il miglior pezzo in concorso, cantato ogni volta meglio. Settembre anche stavolta ha cantato male un pezzo medio.E naturalmente vince il pezzo peggiore

Si qualifica per Sanremo 2025:Settembre

Maria Tomba (“Goodbye (Voglio good vibes)”) vs Etra (“Spazio (Fra le dita)”)



Sono sinceramente imbarazzato per quello che ho sentito nel brano di Maria Tomba. Il suo nome pronunciato all’inizio, come i dj e i vocalist, un falsetto finto e caricaturale e un brano brutto – ma brutto brutto brutto – cantato senza prendere nemmeno una nota. Considerate che hanno appena eliminato Angelica Bove. Il pezzo di Etra è altrettanto brutto, ma almeno è cantato meglio. Ma seriamente questi due hanno vinto Area Sanremo?

Si qualifica per Sanremo 2025:Maria Tomba

Queste quindi le 4 Nuove Proposte che ascolteremo a febbraio sul palco del Teatro Ariston e che si contederanno la vittoria finale:

Alex Wyse – “Rockstar” (Artist First)

– “Rockstar” (Artist First) Settembre – “Vertebre” (Isola degli Artisti/ADA Music- gruppo Warner)

– “Vertebre” (Isola degli Artisti/ADA Music- gruppo Warner) Vale LP & Lil Jolie – “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore” (Sugar)

– “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore” (Sugar) Maria Tomba – “Goodbye (Voglio good vibes)” (da Area Sanremo) (Isola degli Artisti/ADA Music- gruppo Warner)

Senza ombra di dubbio, comunque vada a finire, sarà la peggior finale di Sanremo Giovani degli ultimi 20 anni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...