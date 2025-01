Album e singoli più venduti in Italia nel 2024: trionfano Tony Effe e Mahmood, ma i dati fanno riflettere

La classifica Fimi dei singoli e degli album più venduti in Italia nel 2024 certifica l’andamento del panorama musicale italiano, ormai dominato dalla trap anche di basso livello perchè ostaggio dell’unica categoria di persone ancora disposta a pagare per la musica, ovvero i giovanissimi. Soprattutto la classifica degli album è la fotografia chiara di un declino del quale però non ci si può lamentare se per l’appunto, di spendere 10 euro per un album digitale o un abbonamento su Spotify non ha più voglia nessuno. L’altra fotografia che esce è quella di un’Italia comunque lontanissima dal resto del continente, trap a prescindere.

Basti considerare come Taylor Swift, regina delle charts di tutto il Mondo, chiuda l’anno in Italia appena sedicesima. Quanto alle hit internazionali – classifica dei singoli – non ce n’è nemmeno una nelle prime 20: “Beautiful things” di Benson Boone è ventunesima, “Si antes te hubiera conocido” di Karol G trentesima, Artemas è in posizione 49: sono le uniche tre. Dovrebbe invece far riflettere la metodologia di assegnazione delle certificazioni: la tanto reclamizzata “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci è disco di platino, ma appena trentottesima.

Per il resto, “Tuta Gold” di Mahmood vince largamente nei singoli e ci sono quattro donne (più una feat) con sei canzoni ai primi 10 posti. Risultato notevole che conferma la crescita femminile nel panorama italiano. Fra gli album vince Tony Effe. Ed è già sufficiente così. Ma in top 20 si trovano anche Simba La Rue e Baby Gang. Anche questo dovrebbe far pensare.

I 20 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN ITALIA NEL 2024

1. Tuta gold- Mahmood 🇮🇹

2. Come un tuono- Rose Villain ft Guè 🇮🇹

3. I p’ me tu p’te – Geolier 🇮🇹

4. Sinceramente – Angelina Mango 🇮🇹

5. 100 messaggi- Lazza 🇮🇹

6. Sesso e samba- Tony Effe & Gaia 🇮🇹

7. L’ultima poesia – Geolier & Ultimo 🇮🇹

8. La noia – Angelina Mango 🇮🇹

9. 30°- Anna 🇮🇹

10. Click boom- Rose Villain 🇮🇹

11. Casa mia – Ghali 🇮🇹

12. Gata Only rmx- Floyymenor, Ozuna, Anitta 🇨🇱🇵🇷🇧🇷

13. Devastante- Olly & JVLI 🇮🇹

14. Paprika- Ghali 🇮🇹

15. Storie brevi- Tananai & Annalisa 🇮🇹

16. Miu Miu- Tony Effe 🇮🇹

17. Dopo le 4 – Tony Effe, Bresh, Tedua 🇮🇹

18. Un ragazzo, una ragazza- The Kolors 🇮🇹

19. Vai!- Alfa 🇮🇹

20. Tu no- Irama 🇮🇹

I 20 ALBUM PIU’ VENDUTI IN ITALIA NEL 2024

1. Icon- Tony Effe 🇮🇹

2. Dio lo sa Atto II – Geolier 🇮🇹

3. Vera Baddie- Anna 🇮🇹

4. Tutti i nomi del diavolo- Kid Yugi 🇮🇹

5. La divina commedia (Deluxe)-Tedua 🇮🇹

6, Locura – Lazza 🇮🇹

7. X2VR- Sfera Ebbasta 🇮🇹

8. Ferite (Deluxe Edition)- Capo Plaza 🇮🇹

9. E poi siamo finiti nel vortice – Annalisa 🇮🇹

10 Club Dogo – Club Dogo 🇮🇹

11.Radio Sakura – Rose Villain 🇮🇹

12.Nei letti degli altri- Mahmood 🇮🇹

13.Esci dal tunnel- Simba La Rue 🇮🇹

14.Il coraggio dei bambini Atto II – Geolier 🇮🇹

15.Sirio – Lazza 🇮🇹

16 The tortured poets department- Taylor Swift 🇺🇸

17. Milano Angels- Shiva 🇮🇹

18. Altrove- Ultimo 🇮🇹

19. L’angelo del male- Baby Gang🇮🇹

20. Fake news – Pinguini Tattici Nucleari 🇮🇹

