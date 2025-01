“Messy”, l’Europa (tranne l’Italia) scopre il nuovo fenomeno inglese Lola Young

Il brano è arrivato quasi in sordina nelle classiifche europee e adesso sta scalando le classifiche non solo britanniche ma anche europee. Parliamo di Lola Young e della sua canzone “Messy”, numero 3 delle charts inglesi e ai vertici dell’airplay europeo (canzone europea più scaricata in Europa in questa settimana). Il brano, un soul pop con venature retrò che esaltano la grande coloritura vocale dell’interprete, è estratto dal suo secondo lavoro “This Wasn’t Meant for You Anyway”. Fra l’altro entrato nelle charts negli Usa e non nel Regno Unito.

A spingerlo come ormai spesso accade è TikTok ma in realtà questa ventitreenne di Croyton è da qualche tempo sotto osservazione dei critici, visto che nel 2022 era nella shortlist del BBC Sound of, il tradizionale sondaggio annuale che incorona i newcomers più promettenti per l’anno entrante.Anglo-sino-giamaicana, figlia d’arte, Lola Young, che soffre di disordine schiozaffettivo, è comparsa di recente in “Like him”, dello statunitense Tyler, The Creator e il brano arriva al termine di un percorso di due anni eccezionali.

Certamente, i suoi pezzi non sono convenzionali. Basta ascoltare “Wish you were dead” o “Conceited” per rendersene conto. I numeri parlano per lei: “Messy” è in classifica in quasi tutta Europa. Ci sono solo due grandi Paesi dove non è mai entrata: uno è la Spagna e l’altro è l’Italia. Questo dovrebbe far riflettere, in un Paese dove nella top 20 dei singoli dell’anno ci sono 12 brani trap. un solo brano straniero e nessuna delle hit internazionali che hanno trionfato in tutta Europa.

