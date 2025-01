“Dove si va” di Mimì in rotazione radiofonica (ma poco in Italia). X Factor funziona, ma le radio…

L’edizione 2024 di X Factor, quella che a più riprese abbiamo definito tra le migliori (se non addirittura la migliore in assoluto) degli ultimi anni, ha dato la vittoria alla giovane e talentuosa Mimì Caruso. Più volte, seguendo il talent Sky Original sulle pagine della nostra testata, abbiamo esaltato il talento dell’artista originaria di Usmate Velate, ma l’ascolto del suo brano “Dove si va” in diretta non solo su RTL 102.5, radio partner del programma, ma anche sulla radio svizzera RSI Rete Tre ci ha colti di sorpresa.

La sorpresa è data dal fatto che finalmente, dopo anni di silenzio per artisti usciti da X Factor, un inedito del programma sia in rotazione radiofonica addirittura nella radio della vicina Svizzera. Partendo dal presupposto che l’ultima volta fu nel 2017, con “Chosen” dei Måneskin, la trasmissione in radio di “Dove si va” ha un doppio significato positivo ma porta anche, intrinsecamente, uno spunto di riflessione estremamente critico.

Partiamo dalle note positive: innanzitutto il fatto che un brano, nato come inedito per un talent, entri in rotazione radiofonica significa indubbiamente che X Factor “sta bene, è vivo e lotta insieme a noi”. Il programma gode di ottima salute dopo un’edizione in cui tutto ha funzionato perfettamente, la conduzione di Giorgia è stata ottima, la giuria era competente e il livello dei giovani in gara era altissimo.

In secondo luogo è merito di Mimì, un talento cristallino che merita indubbiamente di farsi strada nel mondo della musica, e di Madame che nell’affidarle il brano (è proprio la cantautrice vicentina ad aver scritto questo brano) ci ha visto lungo, consegnando all’artista un brano fatto e finito che è perfettamente nelle sue corde, funziona bene ed è molto radiofonico oltre a entrare bene in testa, come d’altronde abbiamo scritto anche nelle nostre pagelle.

Ciò che desta un minimo di preoccupazione però è che in Italia, paese di riferimento del talent Sky Original, per quanto il brano sia comunque in rotazione radiofonica e saldamente in testa nella classifica Airplay dedicata agli emergenti, davanti anche a “Vertebre” di Settembre (il brano diventato virale dell’ultimo Sanremo Giovani), a dare spazio a questo brano siano state poche radio nazionali, di cui una del gruppo di Lorenzo Suraci.

Ancora una volta, come abbiamo anche segnalato scrivendovi di “Messy” di Lola Young (che è relegata alla 35esima posizione nella classifica Airplay), le radio italiane tendono a discostarsi dalle proposte audaci degli artisti emergenti e a volte anche a distaccarsi da ciò che ha il potenziale per entrare nel mainstream. Chi fa scuola in questo è, senza dubbio, RSI Rete Tre che sin dai primi giorni del 2025 ha inserito in alta rotazione il brano di Mimì ritenendolo meritevole di qualche passaggio radiofonico.

Sebbene la fruizione musicale sia cambiata radicalmente, complice l’avvento delle piattaforme streaming, le radio continuano a svolgere un ruolo chiave nella discografia, talvolta decretando il successo (o l’insuccesso in alcuni casi) di un progetto artistico. Un talent come X Factor, soprattutto dopo un’edizione di notevole successo, aiuta molto a far conoscere giovani artisti di talento, la palla però deve comunque passare alle radio che devono dare spazio a questi artisti e diffondere la loro musica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...