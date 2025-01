“O resto das nossa vidas”, ritorna la dolcezza di Luisa Sobral

Ritroviamo qui Luisa Sobral. La cantautrice portoghese, sorella maggiore di Salvador Sobral nonchè autrice del suo brano “Amar pelos dois” con cui ha trionfato all’Eurovision 2017, ha anche una solida carriera da solista (a Kyiv fece le veci del fratello durante il primo giro di prove per permettergli di sottoporsi ad un delicatissimo controllo cardiaco).

Lanciata anche lei da Idolos, la versione lusitana di Pop Idol, ha saputo conquistarsi nel tempo una fama soprattutto negli ambienti jazz e indie, passando poi gradualmente a produzioni più cantautorali, che però continuano a lasciare il segno distintivo di una certa sonorità portoghese non sempre vicina al mainstream, ma sicuramente di qualità. “O resto das nossa vidas” la riporta sotto i riflettori dopo un paio d’anni, confermandola su ottimi livelli.

“DanSando”, il lavoro del 2023, non ha avuto il riscontro dei precedenti ma se lo ascoltate (potete farlo qui, per esempio), scoprirete undici piccole grandi perle. A 38 anni, Sobral è uno dei nomi migliori che la musica portoghese abbia prodotto nell’ultimo decennio, insieme a suo fratello, più volte ospite di queste colonne. Per chi non la conoscesse, è interessante rivedere la performance finale sul palco dell’Eurovision dei due fratelli Sobral, con Salvador che invita la sorella sul palco e insieme eseguono il brano.

