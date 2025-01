“Sammen”, il tormentone crossover bilingue di Marstein e Annika

C’è un brano che sta facendo il giro delle radio nel Nord Europa: è “Sammen” (Uguale) ed è cantato dal rapper norvegese Marstein, componente della premiatissima crew Undergrunn (ne avevamo parlato qui, per il loro brano dedicato all’Italia) e la cantante danese Annika Wedderkopp. Primo posto e disco d’oro sia in Norvegia che in Danimarca, il brano funziona soprattutto perchè ha una melodia avvolgente che coinvolge nonostante le lingue ostiche nei quali è cantato, appunto danese e norvegese.

Annika, classe 2004, ha iniziato la carriera a 12 anni con la versione Junior del Melodi Grand Prix, poi è sbocciata prima su TokTok, con lo pseudonimo Youngmammmi e poi nelle radio, col singolo d’esordio “Knuser Hjerter” e poi con l’EP di debutto, accompagnato dal singolo “Så længe jeg er sexy” che le ha anche fatto guadagnare il premio come miglior esordiente della radio norvegese.

Marstein, classe 2002, invece è già un nome consolidato. Non solo con la crew di cui fa parte ma anche come solista visto che i due album incisi da solo hanno entrambi raggiunto la vetta. Con questo brano si conferma e fa da traino anche alla sua giovane collega. Che per esempio, sarebbe un nome interessante per l’Eurovision, in un Paese come la Danimarca che fa dell’ottimo pop ma che inspiegabilmente, riesce a mandare alla rassegna solo produzioni non all’altezza della produzione nazionale

