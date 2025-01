Il rebranding di Caro Emerald: diventa The Jordan e passa al pop sofisticato

Qui su Euromusica eravamo stati fra i primi a pronosticare il successo per “Deleted scenes from the cutting room floor”, l’album d’esordio di Caro Emerald, che trainato da alcuni singoli fortissimi come “A night like this” e “Back it up” conquistava anche le charts italiane

Così fu perchè poi l’artista ha vinto tutto in Europa e nei suoi Paesi Bassi l’album – che in Italia uscì anche con una canzone in duetto insieme a Giuliano Palma – è tuttora detentore del record di permanenza in classifica con 101 settimane delle quali 31 in vetta.

Poi però inspiegabilmente qualcosa si è rotto. Inspiegabilmente perchè le produzioni di Caro Emerald sono rimaste tutte di grandissimo livello (qui parlammo anche di “Wake up Romeo” del 2020). Solo che all’enorme e costante attività live in giro per il Mondo non ha più corrisposto identico successo. Il successivo lavoro “The Shocking Miss Emerald” è andato bene ma non benissimo (comunque disco di platino nei Paesi Bassi e d’oro nel Regno Unito), ma siamo già al 2013 cioè quattro anni dopo l’esordio.

Così nel 2023, ossia 10 anni dopo quel lavoro, la ritroviamo in un rebranding come The Jordan. Il jazz ha lasciato il posto ad un pop sofisticato e di spessore e il primo lavoro “Nowhere Near the Sky” è stato accompagnato da diversi singoli, uno dei quali è questo “Temptation”. Ma nel lavoro, prodotto da David Kosten ed Eg White, già vincitori dell’Ivor Novello (il Grammy britannico dei compositori) ci sono altri pezzi molto intensi come “The Room” o ancora “Don’t you even know me” e “Best damn day”, forse il migliore del nuovo progetto finora.

Recentemente era circolata la notizia di un approccio con la tv olandese per l’Eurovision Song Contest, ma l’operazione non è andata in porto. Chissà che questo rebranding non possa comprendere prima o poi anche una rinfrescata al successo internazionale. Certo si tratterebbe di ritornare a pezzi più immediati, ma l’artista meriterebbe quella consacrazione che le è arrivata solo a metà.

