Le canzoni che non sentiremo ad Eurovision 2025: “Désolée” di Mentissa

Una delel grandi vittime delle selezioni nazionali per l’Eurovision 2025 è Mentissa Eleonore Aziza, classe 1999, belga di origine congolese. La sua “Désolée”, scritta da Vianney, nome di punta della scena pop francese, è arrivata soltanto terza ed è un gran peccato perchè qui siamo di fronte non solo ad un brano forte e radiofonico ma anche ad uno dei maggiori talenti della scena attuale.

Vincitrice a13 anni della versione vallone di The Voice Kids, arriva poi nel 2021 in finale a The Voice in Francia, dove incontra proprio Vianney che poi sceglierà di portarsela anche ai concerti e di produrre il suo primo album: “Et bam”, il singolo di lancio – l’inedito proposto per la finale del talent – è disco di diamante in Francia mentre il sucessivo “Mamma Mia” è disco di platino. Oggi lei stessa è diventata a sua volta una coach di The Voice, nella versione del Belgio vallone.

