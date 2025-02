Clamoroso, Olly non conferma la partecipazione ad Eurovision 2025: “Mi prendo tempo”

Olly non ha ancora deciso se rappresenterà l’Italia all‘Eurovision Song Contest 2025 nella finale del 17 Maggio prossimo alla St.Jakobshalle di Basilea.

L’annuncio è arrivato nella conferenza stampa conclusiva con i tre vincitori ospitata pochi minuti fa al roof dell’Ariston a conclusione della rassegna.

Tutto ciò che mi è successo è folle. Non valutavo la vittoria al Festival come un’opzione, quindi ho bisogno di qualche giorno per pensarci, perchè sono stravolto da tutto, ho bisogno di metabolizzare. L’Eurovision è qualcosa di gigante, sarebbe un onore incredibile, ma se posso prendermi del tempo, sarebbe meglio

“Balorda nostalgia” sarà dunque la canzone che ci rappresenterà in Svizzera? Lo sapremo fra una settimana. Claudio Fasulo, vice direttore dell’inttrattenimento Rai e responsabile per il progetto Eurovision, ha spiegato che in deroga al regolamento, gli saranno concessi sette giorni di tempo per decidere.

Noi siamo quelli dei regolamenti costruiti per essere migliorati. Mi prendo una responsabilità: la macchina eurovisiva è complessa, ma non ci sono scadenze urgentissime, una settimana credo Olly la meriti, ovviamente ci piacerebbe averti con noi.

Eventualmente, resterebbe il problema dell’autotune, che all’Eurovision non è consentito se non per ricreare alcuni effetti in alcuni brevi passaggi della canzone. Vedremo come la Rai risolverà la questione. Rimane per ora in preallarme Lucio Corsi, secondo classificato, al quale in caso di rinuncia di Olly la Rai si rivolgerebbe.

Genovese, ex rugbista, classe 2001, nel caso accettasse, si tratterebbe del primo ligure in concorso dal rientro in concorso dell’Italia nel 2011: prima di lui soltanto I Ricchi e Poveri nel 1978 con “Questo amore” e i Matia Bazar nel 1979 con “Raggio di luna”, entrambi con base a Genova: in entrambi i casi non andò benissimo (rispettivamente 12. e 15. posto)

Dal ritorno in concorso dell’Italia un solo vincitore di Sanremo ha rinunciato: furono gli Stadio, che però comunicarono subito la decisione, spalancando il campo a Francesca Michielin. Nel 2019 Mahmood si prese qualche ora di tempo, ma poi confermò la partecipazione

