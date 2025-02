Sanremo 2025, il videocommento conclusivo: giovani ed esordienti vestono di nuovo un festival vecchio dentro

Va in archivio il Festival di Sanremo 2025: Olly vince un festival che torna all’antico, dove i giovani ed i nomi esordienti all’Ariston sono il vestito nuovo per una rassegna di nuovo vecchia, nei modi e nei contenuti.

Grandi polemiche per l’esclusione dalla Top 5 di Giorgia ed Achille Lauro e per un televoto che segna oltre il dovuto il risultato del Festival, penalizzando la sala stampa. Se gioisce Marta Donà per oil quarto festival vinto in cinque anni, la classifica boccia alcuni nomi in rampa di lancio, come Clara e altri in testa alle charts come Rkomi e Tony Effe, cosa che dovrebbe essere un campanello d’allarme importante.

Resta il problema Eurovision, con Olly che ha sei date sold out nella settimana eurovisiva e già durante la Domenica In che si sta svolgendo all’Ariston ha dato appuntamento a tutti al suo tour. Vedremo come andrà a finire.

