Sanremo 2025, trionfa l’autotune di Olly con “Balorda nostalgia”. Ma all’Eurovision…

Federico Olivieri, in arte Olly vince il Festival di Sanremo 2025 con “Balorda nostalgia”: al secondo festival, il cantante genovese si impone davanti a Lucio Corsi con “Volevo essere un duro” e Brunori Sas con “L’albero delle noci”. Due esordienti al festival ai primi tre posti rappresentano l’unica buona notizia di un Sanremo che è tornato indietro nel tempo e per fingersi giovane premia un artista che è si leader delle classifiche ma che ha limiti vocali evidenti, corretti da uno strumento, l’autotune, che su questo sito non si demonizza, se non quando – come nel suo caso – se ne abusa in maniera imbarazzante.

Un trionfo, si potrebbe dire, già scritto alla vigilia, visto che il management di Olly è lo stesso di Angelina Mango e lo stesso che ha vinto – a questo punto – tre festival negli ultimi quattro. Scampata l’unica cosa che sarebbe stata peggiore di una vittoria di Olly ovvero il successo di Cristicchi, soltanto quinto nonostante gli endorsement, il quarto posto di Fedez restituisce dignità artistica all’artista milanese, che oggettivamente aveva dalla sua una delle produzioni migliori di questo festival e anche una delle produzioni più moderne in concorso. La stessa classifica Fimi, pubblicata ieri sera, in un certo senso anticipava questo risultato con Olly, Fedez e Brunori ai primi posti.

Si diceva di Lucio Corsi e Brunori: sono le cose belle dell’edizione: due cantautori molto diversi ma entrambi di livello, che escono da questo festival finalmente proiettati in un mainstream che da tempo avrebbero meritato: consacrazione tardiva per il calabrese, 38 anni, mentre il collega grossetano, 32 anni ci arriva nel momento giusto per far decollare una carriera a lungo forgiata sui palchi indipendenti.

Il resto lo fanno le lacrime di Giorgia, salita sul palco per ricevere il premio Tim e acclamata dal pubblico dell’Ariston, che da tempo non era così schierato palesemente per un’artista. I fischi dell’Ariston per l’uscita dalla Top 5 di Giorgia ed Achille Lauro sono abbastanza eloquenti e il risultato conferma che si è voluto “punire” i giornalisti e le radio-tv accreditate, abbassando il valore del loro voto in favore del televoto che ha premiato un artista spinto da un pubblico di adolescenti e che oggettivamente non sa cantare senza autotune. Che ne sarà di lui all’Eurovision, dove l’autotune come correttore vocale non è ammesso? Ad ogni modo l’artista deve ancora confermare la sua partecipazione: scopriremo nella conferenza stampa conclusiva se la risposta sarà positiva e sarà lui a rappresentare la Rai a Basilea.

La classifica finale

Olly- Balorda nostalgia Lucio Corsi- Volevo essere un duro Brunori SAS- L’albero delle noci Fedez- Battito Simone Cristicchi –Quando sarai piccola Giorgia-La cura per me Achille Lauro- Incoscienti giovani Francesco Gabbani- Viva la vita Irama- Lentamente Coma_Cose- Cuoricini Bresh- La tana del granchio Elodie- Dimenticarsi alle 7 Noemi- Se t’innamori muori The Kolors- Tu con chi fai l’amore Rocco Hunt- Mille vote ancora Willy Peyote- Grazie ma no grazie Sarah Toscano- Amarcord Shablo, ft Guè, Joshua e Tormento- La mia parola Rose Villain- Fuorilegge Joan Thiele- Eco Francesca Michielin- Fango in paradiso Modà- Non ti dimentico Massimo Ranieri- Tra le mani un cuore Serena Brancale- Anema e core Tony Effe- Damme ‘na mano Gaia- Chiamo io chiami tu Clara- Febbre Rkomi- Il ritmo delle cose Marcella Bella- Pelle diamante

Le percentuali

Televoto: Olly 31 percento, Lucio Corsi 25,7, Fedez 20,5, Brunori Sas16,6, Simone Cristicchi 6,1

Totale: Olly 23,8, Lucio Corsi 23,4, Brunori Sas 20,3, Fedez 17,7, Simone Cristicchi 14,8

Premi collaterali

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo: Brunori Sas

Premio Lunezia per il valore emozionale: Simone Cristicchi

Premio della Critica Mia Martini: Lucio Corsi

Premio sala stampa Radio TV Lucio Dalla:Simone Cristicchi

Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale: Simone Cristicchi

Premio “CoReCom” per il miglior testo su tematiche sociali:

Premio Tim: Giorgia

Premio Assomusica: Lucio Corsi

