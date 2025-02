Vince Tempera tra Ufo Robot e l’Eurovision, la nostra VIDEOINTERVISTA

Il Maestro Vince Tempera, ospite di Casa Sanremo per festeggiare i 50 anni di Atlas Ufo Robot, ha raccontato ai microfoni di Euromusica la genesi delle sigle dei cartoni animati, i retroscena della sua lunga carriera e anche il lavoro per l’Eurovision Song Contest.

Nella sua lunga carriera da musicista e innovatore della musica, Vince Tempera oltre ad aver composto numerose sigle televisive e ad aver orchestrato brani che hanno fatto la storia della musica italiana, vanta anche numerosi passaggi televisivi tra cui l’esperienza da direttore d’orchestra nel fortunato e longevo programma “La Corrida”, nell’ultima edizione con al timone Gerry Scotti.

In questa nostra chiacchierata il Maestro ha anche ricordato il suo legame con l’Eurovision Song Contest, raccontando il lavoro per l’orchestrazione del brano “Singing This Song”, cantato da Renato, in gara per Malta nel 1975 e accennando anche ad altre partecipazioni nel “dietro le quinte” del concorso musicale europeo, quando le esibizioni erano ancora accompagnate dall’orchestra e non erano ancora voce su base.

