Le canzoni che non sentiremo ad Eurovision 2025: “Sei sempre tu” di Vincenzo Capua

La nostra rubrica che rende giustizia a brani sconfitti immeritatamente nelle finali nazionali per l’Eurovision passa per San Marino ma stavolta riguarda un cantante italiano: “Sei sempre tu” di Vincenzo Capua è arrivata diciassettesima al San Marino Song Contest, ma merita di essere ascoltata. Presentata in prima assoluta a San Marino, fa parte dell’album “Faccio il cantautore” ed è un brano dal sound fresco e moderno, molto radiofonico.

Nato a Roma il 28 aprile 1989, cantautore e speaker radiofonico (conduce un programma musicale con ospiti ed esibizioni dal vivo su Radio Italia Anni ’60), inizia la carriera a Castrocaro, poi viene scelto da Fiorello come uno dei protagonisti di EdicolaFiore e anche di Viva Radio2. Apprezzato dal pubblico, partecipa per diversi anni anche alla trasmissione L’anno che verrà ed ha aperto diversi concerti di Fabrizio Moro, Niccolò Fabi e Nek.

Un anno fa è uscito il primo album, che contiene “Ci credi ancora” , un duetto con Pierdavide Carone, sfidato proprio nel contest. L’album fra l’altro è pubblicato dall’etichetta della Nazionale Italiana Cantanti. A questo link, dal minuto 10.40 la nostra intervista realizzata a San Marino.

