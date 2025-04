“Touch me”, l’islandese Ásdís e il suo banger nelle radio di tutta Europa

Uscito quattro mesi fa, soltanto adesso sta scalando le classifiche sia dei downloads che degli ascolti radiofonici di tutta Europa: “Touch me” è il nuovo singolo di Ásdís Maria Viðarsdóttir, cantautrice islandese sulla scena ormai da diverso tempo con successo ma che solo negli ultimi 3-4 anni ha trovato una costanza dal punto di vista dei successi commerciali.

La canzone sta girando moltissimo in tutta Europa – Italia esclusa naturalmente, come sempre – conquistando il primo posto nell’airplay tedesco e la top 10 in diversi Paesi europei oltrechè nella chart continentali. Sonorità anni 90 e prova muscolare a livello vocale, “Touch me” sarà probabilmente una delle canzoni che ci accompagneranno all’estate.

Salita in vetta alle charts europee all’improvviso con “Dirty Dancing” in cui mette la voce sui beat del progetto EDM tedesco Glockenbach, l’artista islandese ha saputo confermarsi in proprio anche con alcuni altri successi.

Lo scorso Maggio è salita agli onori- si fa per dire – delle cronache perchè dopo aver visto una sua canzone staccare il bliglietto per l’Eurovision, precisamente “Scared of Heights” cantata da Hera Bjork, ha poi cercato di farla ritirare per fare spazio al secondo classificato, il cantante palestinese Bashar Murad, sull’onda della forte scia di protesta partita proprio dall’Islanda per la partecopazione di Israele, che ha visto molti eurofans, non solo islandesi, schierarsi per Murad. A seguito del rifiuto da parte della tv islandese, Ásdís non ha seguito Hera Bjork in Svezia.

